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Javier Milei
ATAQUE A LA PRENSA

Amnistía Internacional denunciará a Javier Milei ante la ONU por sus ataques a periodistas

La organización de derechos humanos llevará el caso ante organismos internacionales tras las declaraciones del Presidente contra periodistas que investigaron el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.

El presidente Javier Milei enfrentará una denuncia internacional por sus declaraciones contra periodistas. Amnistía Internacional anunció que acudirá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para cuestionar lo que considera una escalada de hostigamiento a la prensa desde el Gobierno nacional.

La decisión se conoció este lunes, luego de que el mandatario apuntara contra distintos comunicadores durante un discurso en la Fundación Faro, especialmente contra quienes investigaron el caso de la criptomoneda $LIBRA.

Desde la organización advirtieron que las expresiones presidenciales representan una amenaza para la libertad de expresión y pueden generar un clima de intimidación hacia quienes ejercen el periodismo.

Según confirmaron desde Amnistía Internacional, las presentaciones formales se encuentran en preparación y podrían concretarse durante esta semana.

Las declaraciones de Milei que provocaron la denuncia

La controversia surgió después de que Milei mencionara públicamente a varios periodistas, entre ellos Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes descalificó por sus coberturas periodísticas.

Durante su intervención, el jefe de Estado también utilizó una expresión vinculada a que sus adversarios debían terminar en la hoguera, lo que despertó cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, consideró especialmente preocupante que esas manifestaciones provengan de la máxima autoridad del país.

La dirigente sostuvo que el Presidente tiene una responsabilidad particular en garantizar que los trabajadores de prensa puedan investigar, cuestionar y publicar información sobre el poder político sin temor a represalias.

Desde la entidad señalaron, además, que los mensajes intimidatorios no solo afectan a los periodistas involucrados, sino también al derecho de la sociedad a recibir información.

El informe que advierte sobre el aumento de ataques a periodistas

La presentación internacional incorporará datos del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que documentó 278 ataques contra la prensa durante 2025, una cifra que representa un incremento del 55% respecto del año anterior.

Según ese relevamiento, el propio Milei fue identificado como responsable de 119 episodios.

Amnistía Internacional también incluyó entre sus preocupaciones las restricciones de acceso a la Casa Rosada que afectaron a periodistas acreditados y las acciones judiciales impulsadas contra comunicadores críticos del Gobierno.

La organización considera que estos antecedentes reflejan un escenario que merece la intervención de organismos internacionales de protección de los derechos humanos.

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