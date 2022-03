Una de las producciones más elegidas por el público de Villa Carlos Paz, llegó a su fin este fin de semana tras miles de aplausos y mucha emoción.

Bajo la dirección de Ángel Carabajal, América Show encendió las luces del Monaco Espace en plena Av. San Martín de la ciudad cordobesa más turística de la región los primeros días de enero.

El espectáculo se encarga de recorrer todos los ritmos de América con grandes artistas en escena, un gran cuerpo de baile, músicos en vivo y una escenografía que deslumbra en cada momento. El equipo de NDI tuvo la oportunidad de visitarlos el pasado domingo y no dan los ojos para captar todo lo que pasa en el escenario, los pies no paran de moverse por querer ser parte de cada baile y la voz no descansa por querer cada canción que suena en la interpretación de cada uno de los destacados artistas.

Carabajal, productor y director de América Show, se consagró ganador del Carlos de Oro 2021 como una de las puestas más elegidas por el público.

Sobre América Show 2022

Continuando con la propuesta de cena show, en el que a lo largo del espectáculo los mozos ofrecen exquisitos platillos para disfrutar, esta producción nacional cuenta con una puesta técnica de nivel internacional.

Todo comienza con algo de música instrumental o algún artista invitado hasta la aparición de Zaul Showman quien será quien le ponga el humor a lo largo de la noche. De este modo, comienza a hacer sentir al público parte del espectáculo interactuando con ellos.

Luego, el telón se abre y comienza la magia a cargo de Ángel quien sale a saludar al público dando lugar a que cerca de 20 bailarines colmen todo el escenario con un gran baile con el tema tradicional del show.

El elenco está integrado por Ángel Carabajal, Julián Burgos, Maxi Diorio, Agustín Reyero, Gina Casinelli, el dúo musical «Los Giovos» y Mariano Garnero. Desde Cuba, Elena Guarner , Rosalía Álvarez, Nicolás Tobares, y la participación especial de Celeste Muriega.

Cabe destacar que el show contó además, con 28 artistas en escena, entre bailarines y músicos.

Una puesta recargada

Sistema de sonido cuadrafónico que genera que cada uno de los espectadores pueda sentir esa sensación de estar inmerso en medio de la obra obteniendo una captura auditiva 360°.

También grandes dimensiones de escenario y más de 300 mts de pantallas led y 200 cabezales de luces móviles sobre y debajo del escenario.

¿Gira Nacional?

En contacto con NDI, Ángel Carabajal confirmó que está barajando la posibilidad de llevar el espectáculo al resto del país.

Todo comenzó en su cuenta de Instagram cuando lanzó una encuesta para interactuar con sus seguidores a través de historias y consultó que les parecía de hacer Gira Nacional.

«Estamos con muchas ganas de salir de gira con «América Show» y «Bien Argentino». Sería un gran desafío y movilizar grandes estructuras que hacen al espectáculo algo mágico. Mencionó Carabajal.

Otra de las propuestas de la productora, es «Bien Argentino» que se presentó el pasado sábado en un evento privado el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia y en una actividad especial que llevó adelante SanCor Seguros en el Hotel Hyatt.