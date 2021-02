Luego de observar y disfrutar de un espectáculo lleno de color, música y talento como es América Show, me dirigí a dialogar con Ángel Carabajal a quien conocí prácticamente por casualidad y de quien (me atrevería a decir) miles de argentinos se sentirían identificados.

El Espacio Mónaco en Villa Carlos Paz, es el escenario del espectáculo «América Show» ; el cual estaba proyectado que se desarrollara hasta el 25 de febrero, y que debido a su gran éxito anunció su extensión hasta el 8 de marzo. Catalogada como la puesta escenotécnica más grande de Argentina en esta temporada, y la obra más premiada de la temporada, tiene la particularidad de estar conformada también por artistas locales y ser dirigida por Ángel Carabajal, quien como él dice «es del interior del interior», y hace referencia a ello ya que nació en un pequeño pueblo de Córdoba, Oncativo.

Ángel contame cómo se animaron a llevar adelante este mega show en este contexto, algo quizás impensado para muchos.

-.Es un año donde muy pocos se animaron, o se animaron, con mucha precaución, y de una manera está bien pero también hablaba de ellos, que ya la mayoría de esos artistas consagrados, de alguna manera están disfrutando de esa fama. Nosotros somos del interior del interior y venimos en búsqueda de crecer y de demostrar.

El 2019 fue un año donde nos venia yendo bien económicamente con otros espectáculos, por eso en lugar de hacer inversiones económicas a la empresa, quisimos darnos un gusto y este espectáculo es un gusto que nos estamos dando. En el momento más difícil del país tanto crisis como pandemia nosotros hicimos el show más grande que pudimos o por lo menos de todas nuestras producciones y es parte del coraje de lo que venimos creciendo año a año.

¿Y cómo surgió este proyecto, pensaron en sorprender a la gente como lo hicieron?.

-.No, en realidad lo que planificamos en el 2020 de alguna manera fue si lo hacíamos o no, pero ya venía desde hace mucho planificado entonces queríamos darle el sí este año y eso fue lo que pensamos; lo hacemos o no lo hacemos y dijimos sí, vamos con todo.

Veníamos pensando en construir este espectáculo y queríamos hacer algo que no le faltara nada, queríamos que fuera el show de la temporada y de nuestras vidas porque hay mucha inversión, pero sobre todo de donde venimos nosotros que poníamos el foco, abríamos el telón, de a poco fuimos instalándonos.

Este año dijimos queremos el récord de pantallas, queríamos 300 metros de pantallas y llegamos a 320, queríamos con cena y se fue dando y está, fue la obra más premiada.

América-Show/ Gentileza Instagram @angelcarabajalok

El show más premiado de la temporada

En Carlos Paz se realizan dos premiaciones muy importantes, los premios Carlos y los premios Estrella de Concert. Los Carlos se han vuelto muy populares a nivel nacional y siempre están a la disputa las grandes obras; con 9 premios Carlos, este año America Show fue la obra más premiada de la temporada, en la que además le entregaron la estatuilla de oro a Ángel. En los Estrella Concert también fue la obra más premiada, y la estrella concert de oro al mejor espectáculo también se la llevó el show de Carabajal.

«De alguna manera estos premios son las consecuencias del laburo, nosotros no lo hacemos por los premios pero cuando vienen son una caricia al alma. Muchas notas a nivel nacional han catalogado a la puesta escenotécnica mas importante de hoy, en Argentina. Imaginate, venir de los pueblos soñando esto es maravilloso, porque siempre tratamos de tomar referencia de los grandes exponentes del espectáculo, pero bueno, hoy están tranquilo ellos y nos han cedido la oportunidad de poder mostrarnos» confió.

Bueno, ¿Y ahora, piensan en giras?

-.Queremos girar por todo el mundo, Argentina nos da estas posibilidades, nos contratan de muchos eventos y nos tienen bastante entretenidos en el año. Tenemos planificaciones de hacer gira, por ahora las proyecciones son cortas porque nadie sabe que puede pasar pero si tenemos muchas ganas de recorrer el país.

Sobre ángel Carabajal

Ángel, nacido en Oncativo, Córdaba, es uno de los tantos argentinos que pasó una infancia difícil, huella que él mismo cuenta en su espectáculo y que además remarca que no fue un obstáculo para lograr sus sueños. Esto lo muestra como un hombre con convicciones, y un ejemplo de que se puede salir de todo tipo de situaciones, por más complejas que sean.

«Mi mamá Felisa era epiléptica crónica y hacía la calle, entonces me dejó al cuidado de mi papá, Pablo, que era alcohólico. Él le pegaba, entonces ella se iba de casa hasta que desapareció y me dejó con él. Él no me podía tener y me dejó en un orfanato, tenía menos de año» contó en el 2018 a revista Pronto.

Su madre, sin dinero y embarazada, tenía la intención de venderlo: «En ese momento ella dio a luz a mi hermana, a quien no conozco, solo me enteré que la habían vendido», contó y aseguró que su gran asignatura pendiente es encontrarla. Solo sabe que ella tiene 37 años y que le cambiaron el nombre.

Con tan solo siete años ya trabajaba barriendo veredas y como ayudante de albañilería. Contó que muchas veces pasó hambre pero que con su primo constantemente intentaban rebuscárselas. «A los 9 años me escapé de casa. Iba llorando y esperando que me cayera un milagro del cielo.

Su historia empezó a revertirse cuando a los doce encontró su pasión: el baile. Se inscribió en la Escuela Municipal de Danza de Oncativo, donde asegura que fue muy bien recibido. Siguió yendo al colegio hasta cuarto año que se fue de mochilero por el país y al regresar, buscó a su padre.

«A mi papá lo encontré en un ranchito, lo conocía más o menos por una foto, él no me reconoció, se quedó mudo, lloró y me abrazó. Viví con sus nueve hijos en una habitación, los conocí pero no tuve vínculo, murió el año pasado de cirrosis», contó.

Con su mamá, no tiene relación afectiva aunque trata de ayudarla: «La veo muy poco. Me abandonó de chico y tengo un recuerdo vago de que viniera en alguna Navidad, pero nunca la sentí como una madre. No me puedo obligar a quererla», cerró.

Actualmente está Casado con Melisa y es papá de Gino y Felipe, pequeño que forma parte del espectáculo como percusionista.