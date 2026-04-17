Amenazas escolares: qué pena podrían llevarse los padres y menores tras la investigación

La investigación por las amenazas de tiroteos en escuelas de Mendoza ya tiene sus primeras definiciones judiciales: hay seis menores identificados, tres imputados (dos adolescentes y la madre de uno de ellos) y más de 50 denuncias vinculadas a este fenómeno. El caso, que se enmarca en un reto viral replicado en distintos puntos del país y la región, encendió las alarmas en la comunidad educativa.

Según confirmó el Ministerio Público Fiscal, un joven de 17 años fue detenido e imputado junto a su madre (se la investiga como posible instigadora), mientras que otro adolescente de 16 también quedó imputado por la difusión de contenido intimidante (incluía la imagen de una réplica de arma). Ambos son punibles según la legislación vigente.

Las imputaciones se encuadran en el artículo 211 del Código Penal, que prevé penas para quienes generen temor público mediante amenazas. En este caso, las sanciones podrían ir de 2 a 6 años de prisión (para los imputables), en función del grado de participación y la gravedad de los hechos.

En paralelo, cuatro menores de menos de 16 años no pueden ser imputados (por su edad), pero quedaron bajo un régimen de protección de derechos. Esto implica intervenciones sobre su entorno familiar y social (con posibles medidas de asistencia o programas específicos), mientras se evalúa su situación particular. Cabe aclarar que la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años aún no está en vigencia (comenzará a aplicarse en septiembre).

Además de las consecuencias penales, la normativa provincial contempla sanciones económicas para los adultos responsables. Las multas por incumplimiento del deber de cuidado pueden ir desde los 100 mil hasta 1,5 millones de pesos (según la cantidad de unidades fiscales), e incluso duplicarse en casos reiterados. La causa se originó a partir de pericias informáticas realizadas por la Policía de Investigaciones (con apoyo del Ministerio de Educación y la comunidad escolar), que permitieron rastrear el origen de los mensajes y avanzar sobre los presuntos responsables.