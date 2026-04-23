Amenazas en escuelas: padres deberán pagar los operativos policiales en Mendoza

La escalada de amenazas en escuelas de Mendoza sumó una nueva medida: el Gobierno provincial decidió trasladar a los padres el costo de los operativos policiales que se activan ante estos hechos.

La decisión fue tomada por la Dirección General de Escuelas (DGE) en medio de una serie de episodios que alteraron la actividad educativa en distintos puntos de la provincia. Según se informó, se iniciarán acciones legales para que los adultos responsables afronten los gastos generados por falsas alarmas o intimidaciones realizadas por menores.

Los padres deberán asumir los costos

La medida apunta directamente a la responsabilidad civil de las familias. Cada despliegue policial ante una amenaza implica un gasto extraordinario para el Estado, que ahora será reclamado a los padres o tutores de los estudiantes involucrados.

Además, estas conductas están tipificadas como intimidación pública en el Código Penal, por lo que también pueden derivar en consecuencias judiciales para los responsables.

Notificación obligatoria en todas las escuelas

Como parte del nuevo esquema, la DGE dispondrá la citación obligatoria de los padres de alumnos de nivel primario y secundario. El objetivo es que firmen una notificación formal en la que asumen su responsabilidad ante este tipo de situaciones.

El operativo será masivo y deberá abarcar al 100% de la matrícula escolar, con plazo límite hasta el 6 de mayo, publica el diario Sitio Andino. En caso de que un adulto no asista o se niegue a firmar, las autoridades podrán labrar actas y dar intervención a organismos correspondientes.

Control en el hogar y redes sociales

La normativa también incorpora el concepto de “deber de garantía”, que implica un mayor control de los padres sobre sus hijos antes de ingresar a la escuela.

Entre los puntos clave se incluyen:

Supervisar pertenencias para evitar el ingreso de objetos peligrosos.

Monitorear redes sociales y plataformas digitales para detectar amenazas o retos virales.

Un contexto de fuerte preocupación

La medida se da en un escenario de creciente preocupación. En los últimos días, más de 200 escuelas activaron protocolos por amenazas y ya hay decenas de menores involucrados en causas judiciales o contravencionales.

El Gobierno busca así reforzar la prevención y enviar un mensaje claro: las amenazas no son una broma y tendrán consecuencias tanto legales como económicas para las familias.