Amenazas en escuelas: investigarán omisiones de los directivos

Lo que comenzó como un mensaje intimidatorio en un baño de la escuela 4-143 “El Algarrobal”, en Las Heras, se expandió rápidamente en la Provincia. Durante la jornada del miércoles autoridades educativas detectaron un total de seis amenazas similares en establecimientos de Lavalle, Maipú, Junín, San Rafael y el Gran Mendoza, bajo una modalidad que se sospecha responde a un reto viral de alcance nacional.

La respuesta oficial no solo se centró en la seguridad, sino también en el manejo interno de la crisis. Daniela García, jefa de Gabinete de la DGE, fue tajante al cuestionar el accionar de las autoridades del colegio de Las Heras, quienes no informaron el hecho por las vías jerárquicas correspondientes.

“Hubo una omisión directa que vamos a tener que resolver. No nos enteramos por el director ni por la supervisora”, sentenció García, confirmando la apertura de un sumario administrativo para deslindar responsabilidades, señaló a diario El Sol.

A diferencia de los otros cinco establecimientos donde sí se cumplió la normativa, en El Algarrobal el Ministerio tomó conocimiento por vías externas, lo que generó un bache en la comunicación hacia las familias y la activación tardía de la asistencia oficial.

Para intentar dar con los autores de las pintadas, en la institución de Las Heras se llevó a cabo una medida inusual: se realizó un dictado a los estudiantes de diversos cursos para cotejar su caligrafía con el mensaje hallado en el baño.

Mientras tanto, en las escuelas afectadas se reforzaron las medidas de prevención:

Presencia policial: Custodia en los ingresos y rondines preventivos.

Control de pertenencias: En algunos casos, los alumnos asistieron sin mochilas o los padres autorizaron revisiones visuales.

Nuevo Protocolo: La DGE distribuyó una guía específica para amenazas de tiroteo que incluye el aviso inmediato al 911 y la preservación de evidencia física.



Mendoza no es un caso aislado. El 15 de abril parece haber sido la fecha señalada por este preocupante desafío digital que afectó a colegios en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Neuquén.

La principal hipótesis apunta a grupos virtuales que incentivan estas conductas, un antecedente que preocupa especialmente tras el reciente asesinato de un alumno en Santa Fe vinculado a comunidades similares en la red.