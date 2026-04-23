Amenazas en escuelas de Mendoza: un video advierte las consecuencias de estas acciones

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza lanzó una campaña de concientización tras la aparición de mensajes intimidatorios en distintas escuelas de la provincia. La pieza audiovisual apunta directamente a estudiantes y familias, con un mensaje contundente: este tipo de acciones no son una broma, sino posibles delitos con consecuencias reales.

En el video, que comenzó a circular en las últimas horas, se advierte que “podés ir preso vos o tus padres”, dejando en claro el alcance legal de estas conductas (especialmente cuando involucran a menores). Desde el organismo explicaron que escribir amenazas o realizar pintadas intimidatorias puede encuadrarse dentro de figuras penales como amenazas, apología del delito o intimidación pública.

Las autoridades detallaron que estos hechos pueden activar protocolos judiciales que incluyen intervención policial, apertura de causas penales y allanamientos en domicilios (con posible secuestro de celulares, computadoras u otros dispositivos electrónicos). El objetivo es desalentar prácticas que, muchas veces, surgen como desafíos virales en redes sociales.

En este contexto, el MPF también puso el foco en el rol de los adultos. Recomendaron fortalecer el diálogo en el ámbito familiar y educativo (como herramienta clave de prevención) para evitar que chicos y adolescentes se involucren en este tipo de situaciones.

La campaña se da en medio de una creciente preocupación por estos episodios en escuelas mendocinas. El mensaje oficial busca marcar un límite claro: lo que parece un juego puede terminar en una causa judicial con consecuencias graves para toda la familia.