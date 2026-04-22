Amenazas en escuelas de Mendoza: hay 6 alumnos imputados

Las amenazas de tiroteos en escuelas de Mendoza siguen generando impacto y ya dejaron cifras contundentes: seis personas imputadas, más de 400 llamados al 911 y un despliegue de 800 policías en distintos establecimientos.

El fenómeno comenzó con algunos casos aislados, pero en pocos días se multiplicó y alcanzó a decenas de instituciones educativas, lo que obligó a activar protocolos de seguridad y reforzar la presencia policial.

Seis imputados y más casos en investigación

La Justicia ya imputó a seis estudiantes por intimidación pública, en el marco de una investigación que continúa abierta. Esto fue confirmado en una conferencia de prensa por el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar; y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.

En paralelo, hay otros casos bajo análisis, incluyendo menores que no son punibles pero que igualmente quedaron vinculados a las causas.

La ministra de Seguridad señaló que “la Justicia ha avanzado con la imputación de seis jóvenes que tienen edad legal para recibir una sanción penal” por el delito de intimidación pública, un delito con una pena máxima equivalente a la de un robo simple o una estafa. Estos casos están siendo analizados por el Ministerio Público Fiscal.

“Esto no es una broma ni un juego. Acá hay un delito. Estamos hablando de una figura penal que tiene una pena”, advirtió Rus.

En tanto, en el caso de los menores inimputables identidicados, las autoridades aclararon que existen expedientes abiertos en la Justicia Contravencional. En estos casos, los padres se tendrán que hacer responsables de los ilícitos cometidos por sus hijos.

Más de 400 llamados al 911

Uno de los datos que refleja la magnitud del fenómeno es la cantidad de comunicaciones al sistema de emergencias.

Según se informó, se registraron más de 400 llamados al 911 vinculados a amenazas o situaciones sospechosas en escuelas, lo que saturó el sistema y obligó a intervenir en múltiples puntos de la provincia.

Investigación en marcha y medidas preventivas

Mientras la Justicia avanza con las imputaciones, las autoridades educativas y de seguridad buscan contener la situación.

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) reforzaron protocolos y pidieron responsabilidad para evitar la difusión de mensajes falsos o alarmistas.