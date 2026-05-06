Amenazas en escuelas de Mendoza: hay 30 causas penales iniciadas a adultos responsables

La seguidilla de amenazas de tiroteos en escuelas mendocinas ya tiene consecuencias judiciales concretas. La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que se iniciaron 30 causas penales contra adultos vinculados a estos hechos, en un contexto donde se contabilizaron alrededor de 230 episodios en toda la provincia.

El caso más reciente se registró en la escuela Juan de Dios Correas, en Real del Padre (San Rafael), donde aparecieron pintadas intimidatorias en un baño. A partir de esa situación, se activó el protocolo preventivo (que incluye medidas de control y supervisión), aunque las clases continúan con normalidad para evitar alterar el calendario escolar.

Desde el Gobierno provincial aseguran que la situación comenzó a estabilizarse. Según explicó el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, los episodios bajaron drásticamente (de más de cien por semana a apenas dos o tres casos recientes), lo que atribuyó tanto a la intervención judicial como a medidas institucionales como las actas compromiso firmadas por padres.

En paralelo, se investiga el origen del fenómeno, que podría estar vinculado a un desafío viral entre estudiantes (una práctica que se replicó rápidamente en distintos puntos). En ese marco, la participación del Ministerio Público Fiscal permitió avanzar en la identificación de responsables y reforzar el mensaje de que no se trata de bromas, sino de conductas con consecuencias legales.

Mientras tanto, las escuelas mantienen protocolos activos y medidas específicas (como controles de ingreso, restricciones en el uso de mochilas o mayor presencia adulta en los establecimientos), con el objetivo de garantizar la seguridad sin interrumpir el dictado de clases en un escenario que, aunque más controlado, sigue bajo monitoreo constante.