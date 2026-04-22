Amenazas en escuelas de Mendoza: denuncias a padres y nuevos protocolos de seguridad

La ola de amenazas de tiroteos, que se materializó en pintadas en 230 establecimientos derivó en una ofensiva judicial y administrativa liderada por la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Ministerio de Seguridad.

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, confirmó que este miércoles se formalizaron 19 denuncias por incumplimiento del Código de Contravenciones. El objetivo es claro: trasladar la responsabilidad civil y penal a los progenitores.

Sanciones a padres: bajo el Código de Contravenciones, los responsables de los menores identificados enfrentan multas económicas, trabajos comunitarios o incluso arresto en casos de reincidencia.

Instigación extrema: el caso más alarmante ocurrió en Las Heras, donde una mujer fue detenida tras confesar que instó a su hijo a llevar un arma de juguete y exhibirla en la cintura al entrar al colegio.

Justicia Juvenil: seis menores en edad punible ya están bajo la órbita de la Justicia Penal Juvenil.

A partir de hoy, la Provincia entra en una etapa de “normalización vigilada”. El protocolo rígido de la primera semana cede paso a la gestión interna de cada institución:

Mochilas: Cada escuela decidirá si mantiene o levanta la prohibición de ingresar con bolsos a las aulas. Jornadas de reflexión: Se habilitarán espacios con especialistas para trabajar la convivencia y el impacto de estas “tendencias” que, según el Gobierno, responden a un fenómeno global. Compromiso Parental: La DGE enviará un comunicado formal ratificando las obligaciones de guarda que tienen los padres sobre sus hijos.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, anunció el fin de las consignas policiales permanentes en las puertas de los colegios. Esta medida busca descomprimir un sistema que estuvo al borde del colapso: