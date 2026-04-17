Amenazas en escuelas de Mendoza: confirman un menor detenido y sancionarán a padres

La investigación por amenazas de tiroteos en escuelas de Mendoza sumó avances en las últimas horas y se confirmó que se identificó a tres menores involucrados, pero solo uno —de 17 años— es imputable y permanece detenido.

Así lo confirmó el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar. El funcionario detalló que ya se registraron al menos 76 mensajes intimidatorios en distintos establecimientos educativos, lo que motivó un despliegue de recursos del Estado y una intervención coordinada entre Educación, Seguridad y la Justicia.

Un menor imputable y dos casos bajo intervención

De acuerdo con la información oficial, el único menor que puede ser imputado es el joven de 17 años, quien quedó detenido y enfrenta cargos por amenazas agravadas. En cambio, los otros dos menores identificados no son punibles por su edad.

En estos casos, se dará intervención a equipos técnicos interdisciplinarios (ETI), que realizarán evaluaciones psicológicas y definirán las acciones a seguir tanto con los menores como con su entorno familiar.

“Una amenaza de muerte en una escuela es un delito”, advirtió García Zalazar, quien remarcó que incluso cuando se trate de una supuesta broma, se activan mecanismos estatales y judiciales.

Sanciones a los padres

En una conferencia de prensa, García Zalazar confirmó que se avanzará con sanciones a los padres de los menores involucrados, al considerar que existe una responsabilidad en el control y la tutela.

Según se explicó, las sanciones previstas en el Código de Contravenciones pueden incluir multas económicas, trabajos comunitarios o días de arresto, dependiendo de la gravedad del caso y lo que determine la Justicia.

Medidas en las escuelas y protocolos preventivos

En paralelo, el sistema educativo comenzó a reforzar medidas preventivas. Entre ellas, se encuentra la posibilidad de que cada escuela implemente el sistema de “sin mochilas”, una herramienta que queda a disposición tanto de instituciones públicas como privadas.