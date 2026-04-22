Amenazas de tiroteos en las escuelas: desvincularon a un alumno de un colegio de Luján de Cuyo

Un alumno de un colegio de Luján de Cuyo fue desvinculado de la institución luego de pintar reiteradamente amenazas de tiroteo dentro del establecimiento educativo.

Según trascendió, se trata de un alumno que está cursando el 4° año de secundaria en el colegio Santa María Goretti. De acuerdo a la información que brindaraon fuentes cercanas al caso, el estudiante actuó con la colaboración de otros dos compañeros, quienes también recibieron sanciones, pero más leves.

Cabe destacar que el adolescente ya había recibido una primera sanción. Sin embargo, hizo caso omiso y reincidió en las amenazas, por lo que las autoridades tomaron la decisión de desvincularlo del colegio.

Cabe destacar que la desvinculación del estudiante es la sanción más severa aplicada en el sistema educativo de Mendoza en el marco de las amenazas de tiroteos que se registraron en colegios del territorio provincial -hecho que también afectó a escualas de todo el país-.

Cabe recordar que la semana pasada estuvo marcada por una ola de amenazas de tiroteos en las escuelas de todo el territorio nacional, lo que generó pánico tanto en estudiantes como en padres. Esto derivó en la intervención de la Justicia, que incluso llegó a imputar a algunos estudiantes por las intimidaciones proferidas.

Ante esta situación, en Mendoza, la DGE aplicó protocolos para evitar cualquier tipo de inconveniente. Además, en paralelo, hubo colegios que impulsaron jornadas de reflexión entre alumnos y profesores.