Amenazas a punta de cuchillo e intento de robo en Tunuyán: un hombre terminó tras las rejas

Un hombre de 24 años fue aprehendido este domingo por la mañana en Vista Flores, Tunuyán, luego de que intentara cometer un robo mediante amenazas con un arma blanca.

Según el reporte policial, la intervención se produjo alrededor de las 7:15 en calle Urquiza al 100 luego de un llamado al 911 que alertara sobre un hombre habría amenazado a una víctima de 42 años con un cuchillo para sustraerle sus pertenencias.

A partir de esa información, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) realizaron un operativo en las inmediaciones y localizaron a un sujeto cuyas características coincidían con las aportadas. Durante la requisa, encontraron entre sus prendas un cuchillo marca Tramontina, con cabo marrón y una hoja de aproximadamente siete centímetros, el cual fue secuestrado.

También habría ingresado a un vehículo

Durante el procedimiento, una mujer manifestó que el sospechoso habría ingresado a su automóvil, estacionado frente a su domicilio, aparentemente con la intención de ocultarse. Sin embargo, la propietaria no constató daños ni faltantes en el vehículo.

Por disposición del ayudante fiscal interviniente, se realizaron las actuaciones correspondientes y las partes fueron trasladadas a la dependencia policial.

El caso quedó sujeto a las actuaciones judiciales correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.