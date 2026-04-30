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Amenazándolo con un cuchillo, asaltaron a un joven en Tupungato

Un joven fue víctima de un hecho violento y de inseguridad en el departamento de Tupungato, perdiendo varios elementos de valor

Durante la noche del miércoles, cerca de las 23, un joven de 23 años fue víctima de un violento asalto y robo en el departamento de Tupungato. Más específicamente entre las calles La Gloria, camino a San José, y Meri.

En este lugar, según informaron las autoridades, el hombre se encontraba caminando, cuando fue interceptado por dos sujetos. Quienes lo amenazaron con un arma blanca, logrando robarle una mochila Adidas, una computadora portátil, lentes y un perfume.

Posteriormente, la víctima logró contactar con el 911 y el caso quedó en manos de la Comisaría 20 de Tupungato. Dando intervención también a la Oficina Fiscal del mismo departamento.

Por el momento, no se han recuperado los elementos, pero las autoridades dispusieron de una investigación para dar con ellos.

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