Amar Azul y Destino San Javier darán vida a la Fiesta de la Tradición en San Carlos

El departamento de San Carlos se prepara para vivir un evento inolvidable, estamos hablando de la histórica Fiesta de la Tradición. Evento en el que, durante varios días y actividades, los sancarlinos celebran sus costumbres y cultura.

Actividades que tendrán inicio durante esta semana y que sus días más importantes se realizarán el sábado 15 y domingo 16 de noviembre. Fechas en las que se confirmó la presencia de artistas de renombre nacional en el folclore.

Estamos hablando de Amar Azul y Destino San Javier, quienes estarán en esas fechas respectivamente. Acompañados de Sueños Cuyanos, Los chimeno y Dúo Nuevo Cuyo, además de artistas departamentales y regionales.

El evento se realizará en el teatro municipal Neyú Mapú y las entradas se podrán conseguir por ENTRADAWEB.COM. Teniendo un valor de 10 mil pesos por día o 15 mil pesos los dos días, aunque menores de 8 años no pagan.