Amar Azul emocionó a miles de personas en la Vendimia de San Carlos

San Carlos cerró su noche vendimial con un espectáculo inolvidable de la mano de Amar Azul. La histórica banda de cumbia que convocó a una multitud en el Teatro Municipal Neyú Mapú.

Vecinos del departamento, familias completas, jóvenes y visitantes de distintos puntos del Valle de Uco y de la provincia se acercaron para disfrutar de un cierre a puro ritmo y energía.

La banda desplegó un repertorio cargado de clásicos que hicieron cantar y bailar a todos los presentes, transformando el escenario en una verdadera fiesta popular. La masiva concurrencia demostró el enorme poder de convocatoria del grupo y el entusiasmo del público sancarlino, que colmó el predio desde temprano para asegurarse un lugar en este cierre tan esperado.

Con un Neyú Mapú repleto, Amar Azul coronó una jornada marcada por la celebración, la identidad y la tradición vendimial, dejando un final festivo que será recordado por todos los asistentes.

La Municipalidad de San Carlos agradeció el acompañamiento de la comunidad y destacó el comportamiento ejemplar del público durante toda la noche, que permitió disfrutar de un espectáculo seguro, familiar y lleno de alegría.