Madres y padres de alumnos de la escuela Ventura Gallegos se mostraron preocupados por la situación de sus hijos, en algunos casos, los niños no han pisado el establecimiento escolar y están terminando de cursar segundo grado. Alrededor de 300 alumnos no asisten a clases presenciales en la institución mencionada.

En la actualidad el viejo edificio escolar no se encuentra habilitado para dictar clases presenciales debido al deterioro del establecimiento. El nuevo edificio de la escuela Dr. Ventura Gallegos se encuentra en construcción desde principios del 2019 y estaba previsto que terminara de construirse a comienzos del 2020. Es así que hasta el momento, se encuentra en etapa final de obra y sería entregado el próximo 30 de agosto.

«Soy papá de un alumno que ingresó el año pasado a 1° grado con todas las esperanzas de iniciar su vida escolar y nos encontramos con lo ya conocido por todos, la pandemia; lo cual impidió que lo haga de forma presencial. Inicia este año en 2° grado con nuevamente esperanzas de volver de forma virtual y presencial como en todas las escuelas del Valle de Uco, pero por problemas edilicios y de no habilitación de un baño, no pueden cursar durante este año. Mi hijo pasaría a 3° grado sin haber pisado ese edificio y con muchas dificultades por la no presencialidad».

En comunicación con Diario NDI, Mariela Persia, Directora de la escuela explicó que «El día miércoles se realizó una reunión con las supervisora y el jefe de Infraestructura de la provincia que explico cuando será enterada la escuela». Además agregó que el 30 de agosto es la fecha de entrega y que los padres ya están en conocimiento.

«La verdad que se demoran mucho y pedagógicamente le hacen mucho mal a los niños. Van a empezar 3er grado y no han pisado la escuela, yo se que las clases están virtuales pero no es lo mismo. Mi niño debería estar empezando a leer bien, no de corrido pero bien, y resulta que nada y así están todos los niños» contó otro papá.

La construcción y ampliación de la nueva Escuela 1-197 Dr. Ventura Gallegos, ubicada sobre la ruta 92, de Colonia Las Rosas, contemplan la realización de 1.100 metros cuadrados cubiertos de inmueble nuevo. La inversión oficial que supera los $28 millones, financiados con fondos íntegramente provinciales.

Entre las razones de la demora, expresaron que la pandemia obligó a frenar los trabajos en el 2020, por lo que no pudo ser entregada en su momento.

