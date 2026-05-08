“Altavoz”: una propuesta pensada para los adolescentes de la Ciudad

La Ciudad de Mendoza lanzó “Altavoz”, un nuevo espacio destinado a adolescentes que busca fomentar la participación, la expresión y el encuentro entre jóvenes. La iniciativa apunta a generar ámbitos donde puedan compartir experiencias, ideas e inquietudes en un entorno de escucha y acompañamiento.

La actividad comenzará el 15 de mayo, será gratuita y con inscripción previa, para adolescentes entre 16 y 22 años , y con un horario de 18.45 a 20.30 h, en las instalaciones del Espacio de Convergencia Social (ECoS), ubicado en la intersección de Paso de los Andes y Sobremonte (Gimnasio Municipal Nº 1).

A través de distintas actividades recreativas, culturales y participativas, el programa propone fortalecer vínculos, impulsar la creatividad y promover el protagonismo juvenil. Además, se plantea como un espacio seguro e inclusivo para que las adolescencias puedan desarrollar proyectos e intereses propios.

Desde el municipio señalaron que “Altavoz” nace con el objetivo de acompañar a las juventudes desde una mirada integral, brindando herramientas de participación y contención. En ese sentido, destacaron la importancia de abrir espacios donde las voces jóvenes tengan lugar y puedan formar parte activa de la comunidad.

La propuesta contempla encuentros y dinámicas orientadas al intercambio, la reflexión y la construcción colectiva, poniendo el foco en las necesidades y realidades de las adolescencias actuales. Los interesados deberán inscribirse previamente a través de este formulario en línea.