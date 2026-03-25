Alquiló una casa por internet, pagó más de $137 mil y al llegar descubrió que todo era una estafa

Un nuevo caso de fraude virtual se registró en el sur mendocino: un hombre fue estafado tras alquilar una vivienda inexistente en Malargüe y perder más de 137 mil pesos. La denuncia fue radicada el 24 de marzo en la Comisaría 24°, luego de que la víctima comprobara que había sido engañada.

De acuerdo a la información del caso, el damnificado (un hombre de 58 años identificado como R.G.O.) buscaba alojamiento para seis personas y contactó a un supuesto oferente a través de una plataforma digital, quien le solicitó pagos anticipados para asegurar la reserva.

La maniobra se concretó mediante dos transferencias: una primera por $104.489 en concepto de seña y una segunda por $32.653 (bajo el argumento de un supuesto “seguro de reserva”), alcanzando así una suma total superior a los $137 mil.

El engaño salió a la luz cuando la víctima se presentó en la vivienda ubicada en calle Varela al 900 y el verdadero propietario le aseguró que no tenía vínculo con ninguna plataforma ni conocimiento de la operación (lo que confirmó que la publicación era falsa).

Tras lo ocurrido, intervino la Oficina Fiscal de Malargüe (que ya inició una investigación para rastrear el dinero y dar con los responsables del fraude), en un contexto donde este tipo de estafas digitales continúa en aumento en la provincia.