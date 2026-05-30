Alquileres: cuánto aumentan en junio y por qué los contratos de la vieja ley están llegando a su fin

Junio será un mes clave para muchos inquilinos argentinos. Por un lado, quienes todavía tienen contratos firmados bajo la antigua Ley de Alquileres enfrentarán una nueva actualización anual. Por otro, una gran cantidad de esos acuerdos comenzarán a llegar a su vencimiento definitivo, marcando el final de un esquema que rigió durante varios años.

Se trata de los contratos firmados antes de la derogación de la Ley de Alquileres, que establecía una duración mínima de tres años y aumentos anuales calculados mediante el Índice para Contratos de Locación (ICL). Aunque la norma fue eliminada por el DNU 70/2023, esos contratos continúan vigentes hasta la fecha de vencimiento pactada originalmente.

Cuánto aumentan los alquileres en junio

Los inquilinos que deban afrontar una actualización anual durante junio bajo el esquema de la vieja ley tendrán incrementos considerablemente menores a los registrados durante 2024 y parte de 2025, producto de la desaceleración de la inflación. Sin embargo, el ajuste sigue siendo significativo para los ingresos familiares.

El porcentaje exacto depende de la fecha de inicio del contrato y del valor que registre el ICL al momento de la actualización. Este índice combina la evolución de los salarios y de la inflación, y es el que se aplicaba obligatoriamente en los contratos celebrados bajo la ley derogada.

El fin de una etapa para los inquilinos

Uno de los datos más relevantes es que durante este año comenzarán a vencer los últimos contratos celebrados bajo la Ley de Alquileres.

Por ejemplo, un contrato firmado en junio de 2023 finaliza en junio de 2026. Esto significa que, una vez vencido, propietario e inquilino deberán negociar un nuevo acuerdo bajo las reglas actuales, que son mucho más flexibles que las vigentes durante la ley derogada.

En la práctica, desaparece la obligación de realizar aumentos anuales y ya no existe un índice único para actualizar los alquileres.

Cómo son los contratos nuevos

Desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023, los contratos de alquiler se rigen por el Código Civil y Comercial.

Esto implica que propietarios e inquilinos pueden acordar libremente la duración del contrato, la frecuencia de los aumentos y el índice que se utilizará para las actualizaciones. En muchos casos se aplican ajustes mensuales, trimestrales o cuatrimestrales vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

También pueden pactarse otras condiciones que antes estaban reguladas por la ley, lo que genera una mayor diversidad de contratos en el mercado inmobiliario.

Qué deben tener en cuenta quienes deben renovar

Para los inquilinos cuyos contratos vencen durante 2026, la principal diferencia será que la renovación ya no se realizará bajo las reglas de la antigua Ley de Alquileres.

Por eso, especialistas recomiendan revisar detenidamente aspectos como la frecuencia de actualización, el índice elegido para los aumentos, el plazo del contrato y las condiciones generales antes de firmar un nuevo acuerdo.

De esta manera, junio no solo traerá nuevos aumentos para algunos inquilinos, sino que también marcará el comienzo de la despedida definitiva de los contratos firmados bajo un régimen que ya forma parte de la historia reciente del mercado inmobiliario argentino.