Alquileres con aumentos por encima de la inflación: ¿cuánto cuesta una vivienda en el Gran Mendoza?

Los alquileres en el Gran Mendoza volvieron a aumentar en abril y consolida la tendencia alcista. Al menos así lo indica un informe de Inmodata, consultora que analiza de manera mensual la evolución del mercado inmobiliario en la provincia.

Según se desprende de los datos recolectados, Guaymallén pasó a encabezar el ranking de localidades más costosas para alquilar una vivienda en el Gran Mendoza.

Cabe destacar que los aumentos registrados en el informe en algunos casos superan el 10% con respecto al último relevamiento, por lo que las subas superarían ampliamente a la inflación.

Los precios de los alquileres en el Gran Mendoza

Cabe destacar que el relevamiento realizado por la consultora arroja precios promedios para el alquiler de un departamento de dos habitaciones con cochera. De este modo, en abril alquilar una vivienda de esas características costó:

En Guaymallén, $630.000

En Godoy Cruz, $620.000

En Ciudad, $600.000

En Luján de Cuyo, $590.000

En Maipú, $575.000

En Las Heras, $540.000

El dato marca un cambio respecto de los últimos meses, cuando Godoy Cruz y Ciudad encabezaban el ranking. Según el informe, la combinación de mayor demanda y menor oferta en determinadas zonas incidió en la suba de precios.

Aumentos por encima de la inflación

Si se comparan los precios con los valores registrados en febrero y marzo, el informe indica que hubo aumentos en todos los departamentos del Gran Mendoza.

En ese marco, en los meses previos, los precios eran:

Ciudad: $570.000

Godoy Cruz: $580.000

Guaymallén: $560.000

Luján de Cuyo: $550.000

Maipú: $525.000

Las Heras: $500.000

Tras analizar las tarifas, se concluye que los aumentos fueron superiores a la inflación, con subas que incluso superaron el 12%, en el caso de Guaymallén. En ese sentido, si se pone el foco en cada uno de los departamentos el resultado de dichos incrementos es: