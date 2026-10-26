Alquilar o comprar vivienda: qué conviene más en Mendoza este octubre

Un departamento de un dormitorio cuesta en promedio $504.300 mensuales, según un relevamiento de Zonaprop en cuatro municipios. Los alquileres subieron por debajo de la inflación, mientras que algunos barrios se destacan por sus precios y su rentabilidad para quienes buscan invertir.

El mercado inmobiliario del norte del Gran Mendoza registra un alquiler promedio de $504.300 mensuales para un departamento de un dormitorio, de acuerdo con el primer informe Index Mendoza de Zonaprop, que analizó Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras. Para una unidad de dos dormitorios, el valor promedio asciende a $653.376. Sin embargo, los precios muestran una desaceleración: en septiembre aumentaron un 0,4%, frente a una inflación del 1,8%, y acumularon en 2026 una suba del 15%, por debajo del 23,5% registrado por el índice general de precios.

La Quinta Sección de Ciudad se posiciona entre las zonas más demandadas para alquilar, con Residencial Sur a la cabeza de las búsquedas y un valor promedio de $595.794 mensuales. En el otro extremo, como informó el medio Uno, El Plumerillo, en Las Heras, presenta los alquileres más económicos del relevamiento, con $384.529 por mes. También existen diferencias en la evolución de los precios: Villa Marini, en Godoy Cruz, registró el mayor incremento interanual, del 38,4%, mientras que El Plumerillo experimentó una caída del 20,6%.

En cuanto a la compraventa, el metro cuadrado de un departamento promedia los US$ 1.144 en los municipios relevados. Godoy Cruz presenta el valor más alto por departamento, con US$ 1.252 por metro cuadrado, mientras que Las Heras registra el más bajo, con US$ 834. Las diferencias también se observan entre barrios: Residencial Los Cerros, en Ciudad, encabeza el ranking de las zonas más caras, con US$ 2.240 por metro cuadrado, mientras que Residencial Parque se ubica en el extremo más económico, con US$ 525.

Para quienes buscan adquirir una propiedad y destinarla al alquiler, la rentabilidad bruta anual promedio alcanza el 7,05% en dólares, lo que equivale a unos 14,2 años de renta para recuperar la inversión inicial. Parque O’Higgins, en la Tercera Sección de Ciudad, lidera el ranking de rendimiento, con un 8,8% anual, seguido por San José, en Guaymallén, con un 8,5%, y Parque Central, en la Primera Sección, con un 8,1%. En cambio, Trapiche, en Godoy Cruz, registra una rentabilidad del 3,3%. Según Darío Cristaldo, gerente de expansión de Zonaprop, el relevamiento busca aportar información precisa para quienes desean alquilar, comprar o invertir en el mercado inmobiliario mendocino.