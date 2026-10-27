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F1

Alpine decidió que Colapinto no dispute la primera práctica libre en el GP de México: los motivos

Alpine confirmó que Gabriele Minì ocupará su monoplaza en la FP1. El argentino volverá a pista en el segundo ensayo.

En medio de una racha adversa, en la que encadena varias carreras sin puntuar (sumado a su último abandono), este martes se dio a conocer que Franco Colapinto no participará en la primera práctica libre del fin de semana, en el GP de México.

La medida responde a que Alpine le cederá el monoplaza al italiano Gabriele Minì para cumplir con una exigencia del reglamento de la categoría.

En ese aspecto cabe resaltar que la ausencia será solo durante el primer ensayo, ya que Colapinto volverá a pista en la segunda práctica libre, donde comenzará a preparar el resto del fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Quién es el piloto que ocupará el auto de Colapinto

Minì tiene 21 años, forma parte de la Academia Alpine desde 2023 y ocupa el cuarto puesto en el campeonato de Fórmula 2. Su participación en la FP1 marcará su estreno oficial en una sesión de la máxima categoría, aunque ya había probado el modelo anterior del equipo durante ensayos privados.

La cesión del auto responde a una norma de la Fórmula 1 que obliga a los equipos a dar oportunidades en prácticas libres a pilotos debutantes. En este caso, será el italiano quien aproveche la primera sesión, mientras Colapinto aguardará hasta la FP2 para iniciar su actividad en pista.

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