Alpine, a contramano: sábado negro para Colapinto y Gasly en México

Este sábado se llevaron a cabo la práctica libre 3 y la clasificación para la carrera del Gran Premio de México de la Fórmula Uno, donde Franco Colapinto tuvo una tarde para el olvido, al igual que su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly.

Tras un viernes que invitó a la ilusión, donde mostró un buen ritmo de carrera en las FP1 y FP2, Franco Colapinto salió a rodar en la FP3, donde buscó la puesta a punto de cara a la clasificación, que se disputaría horas más tarde.

Sin embargo, a contramano de lo mostrado en la jornada anterior, el ritmo de clasificación del Alpine A525 estuvo lejos de ser competitivo. Con problemas de agarre y una pista en constante evolución, ni Franco Colapinto ni Pierre Gasly estuvieron cerca de los tiempos marcados por las otras escuderías. Al final de la sesión -que estuvo dominada de principio a fin por Lando Norris (McLaren), el argentino culminó 19°, un puesto por detrás del francés.

Horas más tarde, ya en la clasificación, la situación no cambió en Alpine. Sobre el final de la Q1, Colapinto salió a la pista a realizar un segundo intento de vuelta rápida con el objetivo de mejorar su tiempo para aspirar a clasificar a Q2. Sin embargo, en su afán de llevar al límite al monoplaza, despistó y tuvo que abortar la vuelta, por lo que culminó último.

Alpine no tuvo un buen sábado en México (Foto: @AlpineF1Team)

Tras la clasificación, el piloto argentino reconoció que no tuvo un buen sábado y fue lapidario con su monoplaza: “La Q2 era imposible, creo que 16/17 podríamos haber quedado pero no, es un auto muy difícil. Le pegué a un piano como le pegan todos y las gomas de adelante se levantaron en el aire, no tenía dirección. Es un auto muy duro que con cualquier bache pierde todo el grip“. Además, se mostró pesimista de cara a la carrera del domingo: “Vamos a ver qué pasa pero difícil, estás en un circuito y un finde que no nos está cayendo bien… como la mayoría“.

Por su parte, el desempeño de Gasly no estuvo muy lejos del argentino. Si bien pudo completar el segundo intento, los tiempos no le dieron y terminó P18.

De este modo, en la carrera de este domingo Colapinto largará P20, y Gasly P18. Cabe destacar que la pole se la llevó Lando Norris, que nuevamente volvió a mostrar una diferencia abismal con respecto a los demás pilotos.

La carrera se disputará este domingo a partir de las 17:00 horas, y podrá verse en vivo por televisión a través del canal Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.