SIGUEN LOS PROBLEMAS

Allanaron la Liga Mendocina de Fútbol por las transferencias millonarias a empresas vinculadas a Sperdutti

La Justicia avanza en una causa por presunto fraude tras detectar giros por $130 millones desde cuentas de la institución hacia firmas ligadas a la familia de su presidente. En paralelo, continúa el expediente por los certificados médicos truchos.

Los problemas parece que nunca terminarán en la Liga Mendocina de Fútbol(LMF). En el marco de una investigación por presuntas transferencias irregulares, la Justicia ordenó que este viernes por la tarde se llevasen adelante allanamientos en la sede de la institución presidida por Omar Sperdutti. La medida es encabezada por la fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi y se vincula con giros por un total de $130 millones a empresas relacionadas con la familia del presidente de la entidad.

La pesquisa se originó tras una denuncia presentada ante la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza por transferencias realizadas en varias etapas desde la cuenta oficial de la Liga hacia firmas privadas. A partir de esa presentación se inició una causa judicial por el presunto delito de fraude con fondos de la institución.

El operativo se desarrolló en la sede ubicada en calle Garibaldi, entre Primitivo de la Reta y San Juan, en Ciudad. Durante la tarde, quienes se acercaban al edificio eran informados de que las oficinas permanecerían cerradas hasta nuevo aviso debido al procedimiento en curso.

Desde el Gobierno provincial hablaron sobre la posible intervención de la Liga Mendocina de Fútbol: ¿qué dijeron?

Según la documentación incorporada a la causa, una de las transferencias alcanzó a la firma DHP60 SAS, que tiene como gerente titular a Sonia Elisabeth González, esposa de Sperdutti. Esa empresa habría recibido $21 millones en octubre de 2025 a través de tres giros: dos por $5 millones y uno por $11 millones.

La investigación también incluye traspasos por $108,3 millones a la empresa TRANSOSGUI SA, cuyo directorio y paquete accionario, de acuerdo con registros societarios, están controlados por Hernán Emmanuel Sperdutti y Daiana Ruth Sperdutti, hijos del titular de la Liga. En la Justicia constan al menos tres operaciones efectuadas desde febrero de 2025: una por $70 millones, otra por $30 millones y una tercera por $8,3 millones.

Cabe recordar que, en paralelo, otra investigación judicial impacta de lleno en la LMF: se trata la de supuesta falsificación de certificados médicos. Dicha investigación se tramita en la Fiscalía de Delitos No Especializados y apunta a la presunta emisión de certificados médicos con firmas falsas de al menos dos profesionales, vinculados a chequeos preventivos y aptos físicos de deportistas de clubes afiliados. Por estos hechos, el fiscal Juan Manuel Sánchez imputó a cuatro personas: Fabio Alenda, Natalia Busceme, Patricia Godoy y Rocío Reyes.

ETIQUETAS:

allanamientoLMFLiga Mendocina de FútbolOmar Sperdutti

