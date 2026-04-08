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EN TRES ESQUINAS

Allanamientos en San Carlos: la Policía recuperó elementos robados de una vivienda

Los procedimientos se realizaron en Tres Esquinas tras una denuncia por un robo en El Cepillo. Entre los elementos secuestrados hay un televisor que coincide con el que le habían sustraído a la víctima.

La Policía de Mendoza, tras realizar tres allanamientos, recuperó varios elementos robados en San Carlos. Los procedimientos formaban parte de una investigación impulsada a partir de una denuncia previa.

En ese sentido, la causa se originó a partir de un hecho delictivo ocurrido en la localidad de El Cepillo. En aquel entonces, la víctima había denunciado que al regresar a su vivienda, alrededor de las 20, constató que la puerta de ingreso había sido violentada, pese a encontrarse asegurada con cadena y candado.

De acuerdo a la información oficial de aquel entonces, del interior de la casa sustrajeron diversos objetos, entre ellos un televisor de 32 pulgadas, una garrafa de 10 kilos y una montura completa.

A partir de tareas investigativas, el personal de Investigaciones reunió pruebas suficientes para solicitar medidas judiciales, que derivaron en tres allanamientos que se concretaron el martes en la zona de Tres Esquinas.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron recuperaron un televisor de 32 pulgadas que coincide con el denunciado por la víctima.

Además, también se secuestraron distintos elementos vinculados al rubro equino, como sudaderas, mandiles, pellones, encimeras y una cabezada completa con freno y riendas, entre otros objetos que serían parte del botín.

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