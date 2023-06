En medio del allanamiento que realizó la Justicia en la Municipalidad de Las Heras por orden del Fiscal de Delitos Económicos, Flavio D’ Amore, la secretaria de Gobierno de la comuna, Janina Ortiz, mostró su malestar en declaraciones radiales.

La investigación que lleva adelante la Justicia es por las sospechas de vínculos de la comuna con cooperativas para desviar dinero. El caso se destapó luego de conocerse el audio del subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart. En el mismo se escucha al funcionario solicitándole a una mujer que le haga una factura a nombre de algún familiar para poder pagarle un sueldo sin que tenga que ir a trabajar en la Municipalidad de Las Heras.

Además, se allanó la vivienda de Oyhenart en el barrio Dalvian, y la casa de su yerno, Juan Pablo Pandolfi, que aparece como el titular de la cooperativa vinculada a la denuncia.

«Yo de la vuelta de la democracia jamás he visto algo como esto. Esto es muy vergonzoso. Es un día triste para la municipalidad», señaló la funcionaria que es pareja del intendente, Daniel Orozco.

«Están allanando la Municipalidad. Se pueden llevar lo que quieran. No hay ninguna irregularidad con las cooperativas. Cometer este atropello para armar un circo no corresponde. No entiendo por qué se allana toda la municipalidad. Es avasallante del Poder Judicial. Es una represalia política en su máxima expresión», resumió Ortiz.

«Lamentablemente, desde que nos fuimos de Cambia Mendoza tenemos persecuciones políticas todo el tiempo», concluyó.

En Las Heras la campaña está que arde y todo esto se dio como consecuencia de la salida de Orozco de Cambia Mendoza para sumarse como candidato a vicegobernador en La Unión Mendocina (LAUM). Esa “traición” terminó en despidos, renuncias con grandes escándalos sobre supuestas irregularidades en el municipio.

Uno de los que alzó la voz este viernes fue el diputado, integrante de LAUM, Jorge Difonso, que acusó a Alfredo Cornejo de utilizar la justicia con fines electorales.

“Lo decíamos hace meses. Utilizan la justicia con objetivo electoral. Hace siete años que Orozco era el mejor intendente según Cornejo y Suárez. Cornejo es Kirchnerismo a la mendocina”, resumió Difonso.