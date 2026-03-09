Search
irrigacion
desastre agropecuario

Alivio para el campo: Irrigación otorgará beneficios a productores mendocinos afectados por el clima

El Departamento General de Irrigación dispuso facilidades de pago para productores que sufrieron pérdidas por contingencias climáticas.

El Departamento General de Irrigación anunció una serie de beneficios destinados a productores agrícolas de Mendoza que registraron pérdidas por eventos climáticos. La medida se enmarca en la adhesión a un decreto provincial que declara el estado de Emergencia o Desastre Agropecuario según el nivel de daño en las explotaciones.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, establece que los productores que cuenten con el certificado correspondiente podrán acceder a una prórroga en el pago del canon de agua, uno de los costos fijos más relevantes para la actividad agrícola en la provincia.

El beneficio alcanza a propiedades con daños productivos de entre el 50% y el 79%, consideradas en estado de emergencia, y también a aquellas con pérdidas superiores al 80%, clasificadas como desastre agropecuario.

Para aplicar la medida, Irrigación recibirá los padrones oficiales de los productores afectados y los publicará en su sitio web institucional. Los usuarios tendrán un plazo de 30 días para verificar que sus datos estén correctamente cargados y solicitar correcciones en caso de detectar errores.

En cuanto a las facilidades concretas, quienes estén en situación de emergencia agropecuaria podrán postergar el pago total de las cuotas correspondientes a 2026 hasta el 31 de agosto de 2027. Ese monto podrá cancelarse en un único pago o mediante un plan de regularización. Además, existe la posibilidad de abonar el 50% de los vencimientos originales para evitar que la deuda se acumule.

Para los casos de desastre agropecuario, el beneficio es aún mayor: se cubrirá el canon anual correspondiente a las primeras 20 hectáreas, mientras que el pago por la superficie excedente también podrá diferirse hasta agosto de 2027.

Desde el organismo también aclararon que los usuarios que ya contaban con el descuento del 18% por mantener sus pagos al día conservarán ese beneficio durante todo el período de la emergencia.

Otro punto relevante de la resolución es que se dispuso la suspensión temporal de juicios y trámites administrativos vinculados a deudas previas, con el objetivo de brindar un margen de alivio financiero mientras dure la contingencia.

Sin embargo, la normativa advierte que los beneficios no son automáticos ni permanentes. En caso de que los productores no regularicen sus obligaciones al vencimiento del plazo establecido en agosto de 2027, perderán todas las facilidades otorgadas.

La medida busca acompañar a un sector productivo que en los últimos meses volvió a verse afectado por heladas, granizo y otros fenómenos climáticos que impactaron de lleno en los cultivos de distintas zonas de la provincia.

ETIQUETAS:

climaproductoresIrrigacióncampo

