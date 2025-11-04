Search
Alivio fiscal: Ciudad otorgará descuentos de hasta 30% a vecinos cumplidores

La Municipalidad premiará a quienes mantienen sus pagos al día con importantes beneficios en la tasa de servicios.

La Ciudad de Mendoza anunció que, dentro del proyecto de Ordenanza Tarifaria para el ejercicio 2026, se aplicarán descuentos especiales para los contribuyentes que estén al día con el pago de la Tasa por Servicio a la Propiedad Raíz.

Los beneficios establecidos son los siguientes:

  • Un 10 % de descuento para cada padrón que, al 18 de diciembre de 2025, tenga cancelada la tasa correspondiente.
  • Un 10 % adicional para quienes también hayan cumplido con el pago al 31 de diciembre de 2024.
  • Un 10 % extra para inmuebles destinados a servicios de alojamiento que cuenten con certificado vigente emitido por el Ente Mendoza Turismo (EMETUR) u organismo competente.

Esta iniciativa se suma a una serie de medidas que buscan aliviar la carga tributaria y fomentar la responsabilidad fiscal. En los últimos meses, el municipio eliminó 45 tasas municipales, lo que representó un importante ahorro para vecinos y comerciantes, además de suprimir más de 60 tributos relacionados con el sector de la construcción.

Quienes deseen regularizar su situación tributaria y acceder a los descuentos podrán hacerlo a través de los canales habituales de pago habilitados por la Municipalidad.

