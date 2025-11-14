Alicia Silverstone encabeza la temporada navideña de Netflix con la comedia romántica “Una Navidad EXtra”

La actriz Alicia Silverstone protagoniza el nuevo estreno navideño de Netflix, titulado Una Navidad EXtra, que se podrá ver a partir del 12 de noviembre. La plataforma apuesta por la comedia romántica como punta de lanza de su programación festiva.

En esta película, Silverstone interpreta a Kate, una mujer recién divorciada que decide organizar una última celebración navideña en la antigua casa familiar antes de venderla. Allí se reúnen sus hijos, su exmarido Everett (interpretado por Oliver Hudson) y, para complicar todo, la nueva pareja de Everett, lo que da pie a una serie de enredos, confusiones y momentos cómicos que mezclan resentimientos y segundas oportunidades.

El reparto también incluye a Jameela Jamil como Tess, Melissa Joan Hart como April, Pierson Fodé como Will, Timothy Innes como David y Emily Hall como Sienna. Este elenco aporta diversidad y dinamismo al tono festivo y romántico.

Visualmente, la película busca evocar la magia de las comedias románticas navideñas clásicas, como Love Actually o Notting Hill, pero adaptada al gusto contemporáneo. Esa mezcla de nostalgia ochentera-noventera con toques modernos refuerza la propuesta de Netflix para este fin de año.