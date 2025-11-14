Search
Instagram Facebook Twitter
una navidad extra
STREAMING

Alicia Silverstone encabeza la temporada navideña de Netflix con la comedia romántica “Una Navidad EXtra”

La estrella de los 90 se reúne con otro ícono de la década en una historia cargada de amor, celos y reencuentros familiares.

La actriz Alicia Silverstone protagoniza el nuevo estreno navideño de Netflix, titulado Una Navidad EXtra, que se podrá ver a partir del 12 de noviembre. La plataforma apuesta por la comedia romántica como punta de lanza de su programación festiva.

En esta película, Silverstone interpreta a Kate, una mujer recién divorciada que decide organizar una última celebración navideña en la antigua casa familiar antes de venderla. Allí se reúnen sus hijos, su exmarido Everett (interpretado por Oliver Hudson) y, para complicar todo, la nueva pareja de Everett, lo que da pie a una serie de enredos, confusiones y momentos cómicos que mezclan resentimientos y segundas oportunidades.

El reparto también incluye a Jameela Jamil como Tess, Melissa Joan Hart como April, Pierson Fodé como Will, Timothy Innes como David y Emily Hall como Sienna. Este elenco aporta diversidad y dinamismo al tono festivo y romántico.

Visualmente, la película busca evocar la magia de las comedias románticas navideñas clásicas, como Love Actually o Notting Hill, pero adaptada al gusto contemporáneo. Esa mezcla de nostalgia ochentera-noventera con toques modernos refuerza la propuesta de Netflix para este fin de año.

ETIQUETAS:

netflixAlicia Silverstonenuevo estreno navideñoUna Navidad EXtra

+ Noticias

informe

Salarios en caída libre: cuánto perdió tu ingreso desde 2017 y qué sector fue el más golpeado

Por: Redacción NDI

beneficios

Qué productos argentinos serán los grandes ganadores del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos

Por: Redacción NDI

DGE

Ingreso a la secundaria: más de 30.000 estudiantes ya tienen su banco

Por: Violeta Díaz Costa

CULTURA MENDOZA

Recomendados de Cultura para el fin de semana

Por: Violeta Díaz Costa

STREAMING

Alicia Silverstone encabeza la temporada navideña de Netflix con la comedia romántica “Una Navidad EXtra”

Por: Violeta Díaz Costa

cómo prevenirla

Día Mundial de la Diabetes: la enfermedad silenciosa que afecta a 1 de cada 10 argentinos

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter