Aliado contento: la firma de Cornejo que festeja un intendente con miras al 2027

La Municipalidad de Luján de Cuyo quedó habilitada para buscar financiamiento por hasta $12.600 millones mediante la emisión de títulos públicos. La autorización fue otorgada por el Gobierno de Mendoza a través del Decreto 2320, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y permitirá a la gestión de Esteban Allasino salir a buscar recursos en el mercado de capitales.

En otras palabras: el gobernador Alfredo Cornejo le habilitó el asunto a su aliado, Esteban Allasino. Toda obra que se apure en estos meses será inaugurada el año próximo que hay elecciones.

El monto se distribuirá entre cuatro proyectos de inversión. La mayor parte, $11.000 millones, estará destinada a financiar el Complejo Ambiental Educativo, obras en el Parque Industrial Municipal y la construcción de una planta modular de agua potable.

Los $1.600 millones restantes se utilizarán para techar la playa de estacionamiento del Parque Cívico Municipal mediante la instalación de paneles fotovoltaicos. La iniciativa busca generar energía para abastecer parte del consumo eléctrico de las instalaciones municipales y reducir los costos del servicio.

La operación cuenta con el respaldo de dos ordenanzas aprobadas por el Concejo Deliberante durante este año. Una habilitó el financiamiento de los proyectos de infraestructura y la otra autorizó específicamente la utilización de bonos verdes para la intervención en el Parque Cívico.

La autorización provincial establece que los títulos estarán denominados y serán pagaderos en pesos. La tasa de interés podrá ser fija o variable, con la posibilidad de utilizar como referencia la TAMAR más un margen que se determinará mediante licitación. También quedará en manos de la Secretaría de Hacienda municipal definir los plazos y las modalidades de devolución del capital.

Como garantía, el municipio podrá comprometer recursos de coparticipación y otros ingresos de origen nacional, provincial o municipal. Además, el dinero obtenido no podrá utilizarse para afrontar salarios ni otros gastos corrientes.

Antes de habilitar la operación, los organismos provinciales de Finanzas evaluaron la situación económica del municipio y consideraron que está en condiciones de asumir el financiamiento. Sin embargo, el trámite deberá ser remitido a los ministerios de Economía e Interior de la Nación, que podrán formular objeciones.

Luján se suma así a otros municipios mendocinos que buscan financiar obras mediante deuda: Guaymallén recibió autorización para emitir títulos por hasta $10.000 millones y la Ciudad de Mendoza fue habilitada para tomar un crédito bancario por un monto similar.

El próximo paso para Allasino será concretar la colocación de los títulos y conseguir los recursos para ejecutar las inversiones proyectadas.