Algarroba.com y Labriegos en San Carlos: todo lo que debés saber de “Empeña2”, la peña de este sábado

Este sábado 14 de marzo, la 11° edición de la peña Empeña2 llega a San Carlos. Por inestabilidad climática, el evento se muda bajo techo para garantizar folclore, opciones gastronómicas y un cierre a puro cachengue.

Este sábado 14 de marzo a las 20.30 horas se realizará la 11° edición de la peña “Empeña2”. El evento, que originalmente iba a llevarse a cabo en el Teatro Neyú Mapú, cambia de locación para garantizar la comodidad del público. Debido al pronóstico de lluvia, la peña se traslada a un espacio bajo techo y finalmente se realizará en el Polideportivo Fortunato Perazzoli de San Carlos.

Algarroba.com y Labriegos serán las dos bandas que harán vibrar al público, pero además dirá presente el talento local con un cierre a puro cachengue gracias a DJ Frannba.

La propuesta integral invita a disfrutar con familia y amigos, sumando un nutrido paseo de artesanos y un amplio patio gastronómico.

Cambio de locación y grilla de artistas

La organización confirmó que, debido a las condiciones climáticas inestables, el festival deja el teatro Neyú Mapú y se traslada al Polideportivo Fortunato Perazzoli de San Carlos. Las puertas del recinto abrirán a las 20:30 horas.

El escenario contará con la conducción oficial de Mariano Medrano. La propuesta musical es fuertemente federal e incluye al “motor cuyano” de Labriegos (San Juan) y la consagrada agrupación Algarroba.com (San Luis). Antes del gran cierre folclórico, también se van a presentar otros grupos destacados de la provincia: La Encordada (San Carlos), E’ Chango (Tunuyán) y Cuarto Creciente (Guaymallén).

Gastronomía inclusiva y paseo de artesanos

El evento ofrece una experiencia completa con un sector de artesanos que venderán indumentaria, mates y diversos productos. Para la cena, el patio de comidas es amplio e inclusivo.

Habrá pasteles, empanadas, sándwiches (de carne asada, mechada y chori), además de opciones sin TACC certificadas por Marbri.

Los fanáticos de las cosas dulces tendrán postres, helados y licuados a disposición gracias a puestos como Freskitto y Pastelitos by Eliss Coll.

Cabe recordar que la organización determinó que está estrictamente prohibido el ingreso de comida al recinto.

El gran cierre: “Vamos a cachenguear”

Para coronar la jornada, la peña mutará hacia un ambiente festivo. Tras el show central de Algarroba.com, tomará el control DJ Frannba.ok, quien también estará musicalizando durante toda la velada.

El sector de cantina y barra contará con la presencia de marcas destacadas como Fernet Branca, Quilmes, Red Bull, Jägermeister y La Azul Bodega.

Tres datos útiles para asistir a Empeña2