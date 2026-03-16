Algarroba.com, Labriegos y mucho baile: así se vivió el regreso de “Enpeña2” a San Carlos

Folclore, gastronomía para todos los gustos y éxito total: “Enpeña2” volvió a San Carlos con dos mil personas disfrutando de las costumbres populares en el Polideportivo Fortunato Perazzoli.

“Enpeña2”, el evento folclórico más convocante del Valle de Uco, regresó triunfal a San Carlos. Tras mudar de lugar su 11° edición por el clima, el Polideportivo Fortunato Perazzoli vibró con música, impulsando la cultura, el trabajo local y el turismo.

Esta decimoprimera edición tuvo un sabor especial para todos los asistentes. Tras varias ediciones paseando por distintos puntos del Valle de Uco, la peña más importante de la región concretó su ansiado retorno a San Carlos, y el público respondió con un apoyo masivo en la taquilla.

El éxito rotundo de la velada de este sábado 14 de marzo demostró la vital importancia de preservar el valor cultural de estos encuentros. El folclore no es solo música, sino un motor fundamental que genera puestos de trabajo para artesanos y gastronómicos, impulsa la economía regional y ofrece un espacio genuino de dispersión y disfrute.

“Volver a repetir Enpeñados nos llena de satisfacción, y más aún porque regresamos a San Carlos. Ver en la pista a la gente joven bailando, valorando nuestra cultura, a los grupos locales y a tanta gente trabajando… la verdad que es totalmente emocionante”, expresó Claudio “Yayo” Bastías, quien junto a su socio Martín Ferreyra lleva adelante las peñas en la región.

Una grilla federal y de primer nivel

El escenario principal brilló bajo la conducción oficial de Mariano Medrano. La propuesta musical incluyó un fuerte talento local con La Encordada (San Carlos), E’ Chango (Tunuyán) y Cuarto Creciente (Guaymallén).

El gran broche de oro folclórico llegó con la energía arrolladora de Labriegos desde San Juan y la consagrada banda puntana Algarroba.com.

Patio gastronómico inclusivo y paseo artesanal

El evento ofreció una experiencia completa desde la apertura de puertas a las 20:30 horas. Los asistentes disfrutaron de un sector de artesanos con venta de indumentaria y mates, apoyando directamente a los emprendedores de la región.

A nivel culinario, la oferta fue amplia y pensada para todos los públicos.

El menú incluyó pasteles, empanadas y sándwiches, destacándose la incorporación de comidas SIN TACC certificadas por Marbri. Además, los stands de Freskitto y Pastelitos by Eliss Coll aportaron helados y delicias dulces.

El cierre explosivo con cachengue

Para coronar una noche inolvidable, la tradición dio paso a la fiesta juvenil. Tal como prometía la organización, el final del evento invitó a “cachenguear” hasta la madrugada al ritmo de DJ Frannba.ok.

Las barras del predio acompañaron el festejo y el baile con primeras marcas como Fernet Branca, Quilmes, Red Bull, Jägermeister y La Azul Bodega Resto, consolidando una noche perfecta.