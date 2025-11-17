Alfredo Cornejo y una sentencia sobre la minería en Malargüe: “Dejó de ser…”

Este domingo, en el marco del tradicional almuerzo de las fuerzas vivas de Malargüe, el gobernador Alfredo Cornejo volvió a defender la búsqueda de impulsar la minería en la región. También estuvieron presentes el intendente Celso Jaque y el Ministro de Defensa de la Nación -y Diputado nacional electo por Mendoza- Luis Petri.

Durante su intervención, Cornejo expuso que “Malargüe consolidó este año su rol como motor de la nueva etapa minera de Mendoza“. En ese sentido, el Gobernador resaltó el trabajo conjunto que lleva realizando la Provincia con la Municipalidad de Malargüe, de los cuales aseguró que “ya podemos ver los resultados concretos“.

“Una demostración de ello es todo el recorrido realizado para llevar adelante una minería moderna, transparente y con control ambiental. La aprobación de proyectos de exploración, el desarrollo del Malargüe Distrito Minero Occidental, las inversiones en Pata Mora y la llegada de mercados internacionales consolidan a Malargüe como el motor de la nueva etapa minera y energética de la provincia“, dijo Cornejo.

Además, el Gobernador también enumeró inversiones en infraestructura que se han realizado en el departamento sureño: “Un ejemplo es el avance del Nodo M+ de la zona industrial, además de obras esenciales de agua, gas y energía que acompañan el crecimiento urbano. Por otro lado, la mejora de la red vial, con más de 400 kilómetros intervenidos y nuevas trazas productivas que impactan directamente en la ganadería, el turismo y la minería“.

En el marco del 75 aniversario del Departamento de Malargüe, compartimos el tradicional almuerzo de la Cámara de Comercio. Es un momento importante, me permite comentar en detalle los avances que hemos consolidado y los que estamos llevando adelante teniendo en cuenta el impacto… — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) November 16, 2025

Tambíen resaltó avances en el sistema de salud -como la modernización del Hospital Regional de Malargüe- y en educación -obras en escuelas técnicas -. En materia de seguridad, destacó -entre otras cosas- la instalación de nuevas cámaras.

Cabe destacar que el almuerzo de las fuerzas vivas de Malargüe -que se llevó a cabo en el salón Malal Hue, del Centro Cultural y Deportivo- forma parte de la celebración del 75° aniversario de la segunda fundación del departamento del sur mendocino.