Alfredo Cornejo y un tenso cruce con Áxel Kicillof: “Típico de …”

Este jueves, en el marco de un encuentro del Consejo Federal de Inversiones (CFI), realizado en la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador Alfredo Cornejo y su par bonaerense, Áxel Kicillof, mantuvieron un tenso momento, en el que marcaron un fuerte contrapunto con respecto a la visión de las políticas de los últimos gobiernos nacionales.

El intercambio comenzó cuando Cornejo tomó la palabra ante los jóvenes presentes y afirmó que “la democracia no resolvió los desafíos que requieren el desarrollo del país”, al tiempo que sostuvo que durante las gestiones anteriores “se administró mal la cosa pública, sin consensos”. Para argumentar su postura, ponderó el caso de Chile al remarcar que “superó a Argentina en los índices de producto bruto per cápita”. Sus declaraciones se dieron mientras Kicillof ingresaba al salón, quien llegó demorado por “algunos accidentes”.

Durante su intervención, el gobernador bonaerense comenzó defendiendo a las universidades públicas: “Hay que defender la Universidad Pública y no dejar que privatistas y miserables dejen afuera a miles de pibes de la educación”. La declaración llamó la atención debido a que el encuentro estaba destinado a abordar temas como la producción y desarrollo.

Sin embargo, la intervención de Kicillof no terminó ahí. Luego apuntó contra el rumbo económico de los años noventa: “Se aplicaron recetas equivocadas. Había un manual basado en desregulación y privatización… cualquier similitud con la realidad”. Advirtió que ese proceso “ya se probó en Argentina” y que los resultados fueron “más pobreza y desigualdad”.

Tras el discurso de Kicillof, Cornejo fue consultado por la prensa sobre los dichos del bonaerense. Ante la consulta, el mendocino sentenció que lo dicho por Kicillof fue “típico del kirchnerismo”. Además, volvió a ratificar que “hay un balance negativo de los 40 años de democracia” y responsabilizó a “las malas administraciones” de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y de Alberto Fernández. En ese sentido, insistió en que el diagnóstico de su par “es el clásico del kirchnerismo” y que esa mirada “genera una alternancia que es retroceso para el país”.

El mandatario mendocino volvió a reclamar un cambio de enfoque para el desarrollo económico. “Ya tenemos que superar esto de que nos desarrollamos con más Estado y menos sector privado”, afirmó, y planteó la necesidad de “un Estado inteligente y ampliando nuestro sector privado, teniendo cada vez más empresas”. En ese sentido, sostuvo que Argentina es “el país de la región, y de buena parte del mundo, que tiene menos empresas cada mil habitantes”.