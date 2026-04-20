Alfredo Cornejo y Hebe Casado despidieron a Luis Brandoni y recordaron su legado en Mendoza

La muerte de Luis Brandoni, ocurrida este lunes a los 86 años, generó una profunda conmoción que trasciende el ámbito artístico. El actor se encontraba internado en la terapia intensiva del Sanatorio Güemes, donde finalmente falleció debido a las complicaciones de un hematoma provocado por una caída accidental en su domicilio.

Tras confirmarse la noticia, figuras centrales de la política argentina y también del ámbito mendocino, expresaron su dolor y resaltaron la coherencia de un hombre que dividió su vida entre los escenarios y la militancia.

Cornejo: “Una marca profunda en el debate de ideas”

El gobernador, Alfredo Cornejo, fue uno de los que expresó su pesar a través de las redes sociales. El mandatario destacó que la partida del actor representa una pérdida irreparable para la identidad nacional.

“Lamento la partida de Luis Brandoni, una figura central de la cultura argentina. Con una trayectoria enorme en el teatro, el cine y la televisión, y un compromiso sostenido con los valores del radicalismo, dejó una marca profunda tanto en el arte como en el debate de ideas”, expresó Cornejo.

El recuerdo de San Rafael

Por su parte, la vicegobernadora Hebe Casado puso el foco en una faceta menos conocida pero profundamente noble del actor: su vínculo con el sur mendocino. Casado recordó la histórica donación de tierras que la familia Brandoni realizó en el distrito de Las Paredes.

“En San Rafael lo recordamos con cariño. Junto a su hermano donó tierras en Las Paredes que permitieron que muchas familias de la Costa del Toledano pudieran asentarse y crecer”, señaló la funcionaria.

Casado resaltó que en ese predio hoy se erige la Escuela 4-245, bautizada como José Domingo Brandoni en honor al padre del artista. “Un gesto de generosidad que quedó para siempre en nuestra tierra. Gracias, Luis, por tu talento y por ese vínculo tan noble con San Rafael”, concluyó.

Brandoni, quien alguna vez confesó no tenerle miedo a la muerte pero sí “lástima” por tener que irse, deja una filmografía de más de 60 películas y decenas de obras de teatro que forman parte del patrimonio emocional de los argentinos.

Su fallecimiento cierra un capítulo de la “época dorada” del espectáculo nacional, dejando como herencia no solo sus actuaciones memorables, sino también una escuela llena de alumnos que, día a día, mantienen vivo el apellido de su familia en el corazón de Mendoza.