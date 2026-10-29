Alfredo Cornejo vendió el potencial minero de Mendoza delante de empresarios en Santa Fe

“Tenemos todo para encender un nuevo motor de la economía y Mendoza quiere aprovechar esa ventana de oportunidades”. Con esa consigna, Alfredo Cornejo participó este jueves en Rosario de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un encuentro que busca conectar a grandes inversores con empresas proveedoras de todo el país.

La presencia mendocina tiene un objetivo concreto: lograr que las inversiones mineras y energéticas también generen negocios para las empresas locales. Según datos de Invest in Mendoza, cerca de 100 firmas de la provincia participan de la convocatoria, con una presencia importante del sector metalmecánico.

La actividad, organizada por el Ministerio de Economía de la Nación, reúne a representantes de 43 compañías vinculadas con proyectos de minería, industria e infraestructura, además de más de 1.800 proveedores interesados en ofrecer bienes y servicios. La agenda incluye rondas comerciales, reuniones de financiamiento y espacios para conocer las necesidades de abastecimiento de las grandes operadoras.

Durante el panel de gobernadores dedicado a la minería como motor de desarrollo regional, Cornejo destacó las reformas provinciales orientadas a facilitar inversiones y señaló que la Legislatura aprobó 65 iniciativas de exploración y tres proyectos de explotación.

Entre los emprendimientos mendocinos, mencionó PSJ Cobre Mendocino, incorporado al RIGI con una inversión superior a los US$800 millones. Según las estimaciones que presentó, podría comenzar a producir cobre entre fines de 2027 y el primer semestre de 2028. También destacó el parque solar El Quemado, en Las Heras, con capacidad proyectada para abastecer a más de 250.000 hogares.

La apuesta provincial no se limita a atraer capital. El desafío es que las pymes mendocinas puedan cumplir con los requisitos técnicos, los estándares de calidad y las condiciones comerciales que demandan los grandes proyectos.

La participación en las rondas no garantiza contratos, pero permite conocer qué necesitan las compañías y establecer contactos para futuras licitaciones y compras.

En ese sentido, la discusión para Mendoza pasa por convertir el crecimiento de la minería y la energía en más actividad industrial, empleo y proveedores locales, en lugar de quedar reducida al papel de territorio receptor de grandes inversiones.