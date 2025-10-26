Alfredo Cornejo: “Tengo la esperanza que mañana la economía se empiece a normalizar”

El gobernador Alfredo Cornejo emitió su voto en la Escuela Julio Lemos de Godoy Cruz y brindó declaraciones a la prensa, destacando la normalidad del proceso electoral y manifestando su expectativa de que los resultados impulsen una mejora económica a nivel nacional.

“Las elecciones están marchando correctamente”, afirmó el mandatario provincial. Cornejo se refirió a la participación, señalando que, si bien en las elecciones de medio término suele haber menos afluencia que en las que se eligen cargos ejecutivos, consideró que la convocatoria sería superior a la de los comicios provinciales desdoblados.

El post eelectoral

El eje principal de sus declaraciones se centró en la implicancia económica de la jornada. “El temor de las elecciones de medio término es que son un plebiscito y afectan la economía”, expresó. En ese sentido, Cornejo se mostró optimista en que este proceso sirva para generar estabilidad: “Espero que después de esta elección se despejen los temores, que a nivel nacional se vean beneficios específicos concretos, que aparezca el crédito, que siga bajando la inflación, que aumenten los salarios. Espero que después de las elecciones ocurra eso.”

Para el gobernador, si el gobierno nacional obtiene un respaldo en las urnas, “se estabiliza la macro definitivamente, y eso sería una buena señal, por eso hay tanta expectativa”. Añadió que tiene la esperanza de que “mañana la economía se empiece a normalizar”, lo que brindará tranquilidad.

Consultado sobre su gestión, Cornejo se mostró satisfecho con su gestión: “Que me recuerden bien está bien, estoy satisfecho con haber sido electo por segunda vez”. Respecto al futuro de Mendoza, sentenció: “Mendoza, en los aspectos provinciales, ha mejorado en todos los aspectos. Aspiro para el 2027 a que haya continuidad del programa de gobierno”.

Sobre su rol en el contexto nacional, el mandatario expresó su deseo de tener influencia en las reformas económicas que se avecinan, y volvió a vincular los resultados electorales con la gobernabilidad futura. “Si el gobierno sale bien votado, se pasará a una segunda etapa donde las reformas tienen que tener el acuerdo”, afirmó.

Finalmente, el gobernador subrayó la importancia de la política exterior —mencionando que “la relación con Estados Unidos es importante para la Argentina”— y concluyó haciendo un llamado a la dirigencia nacional: “Espero que el gobierno nacional tenga apertura para buscar los consensos para el futuro para que la economía crezca.”