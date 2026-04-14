Alfredo Cornejo se reunión con Karina Milei en Buenos Aires: de qué hablaron

En un nuevo gesto de articulación entre la Casa Rosada y las provincias, el Gobierno nacional recibió este martes a los gobernadores de Entre Ríos y Mendoza, en un encuentro centrado en la coordinación de políticas públicas y el impulso a obras de infraestructura.

La reunión estuvo encabezada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto al subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Del encuentro participaron los mandatarios provinciales Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, quienes analizaron junto a los funcionarios nacionales distintos ejes de gestión compartida.

Según trascendió, uno de los puntos centrales de la agenda fue la posibilidad de avanzar con un esquema que permita a las provincias intervenir en obras sobre rutas nacionales a través de inversiones privadas. En ese marco, el Gobierno nacional confirmó que trabaja en la elaboración de un decreto que habilitaría a determinadas jurisdicciones a llevar adelante proyectos de infraestructura vial dentro de sus territorios, con financiamiento proveniente del sector privado.

La iniciativa busca dar respuesta a la necesidad de mejorar el estado de corredores estratégicos para la producción y el transporte, al tiempo que promueve una mayor participación de las provincias en la ejecución de obras que impactan directamente en sus economías regionales.

Durante el encuentro, tanto Rogelio Frigerio como Alfredo Cornejo manifestaron su respaldo al rumbo planteado por la administración nacional y ratificaron su voluntad de continuar trabajando de manera coordinada. En esa línea, destacaron la importancia del diálogo institucional para avanzar en soluciones concretas a las demandas de cada distrito.

Asimismo, los mandatarios subrayaron el valor de generar herramientas que permitan agilizar la ejecución de obras de infraestructura, en un contexto donde la inversión pública enfrenta restricciones presupuestarias. La posibilidad de canalizar recursos privados aparece, en este sentido, como una alternativa para sostener proyectos clave vinculados a la conectividad y el desarrollo.

El encuentro se enmarca en una serie de reuniones que el Ejecutivo viene manteniendo con distintos gobernadores, con el objetivo de consolidar una agenda federal basada en la cooperación y el consenso. En este caso, la mirada estuvo puesta en fortalecer mecanismos que permitan dinamizar la obra pública y mejorar la articulación entre Nación y provincias, en un escenario económico desafiante.