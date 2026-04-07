Alfredo Cornejo se reunió con los legisladores entrantes de La Libertad Avanza

El gobernador Alfredo Cornejo recibió en la mañana de este martes al presidente de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano, en el cuarto piso de Casa de Gobierno. El diputado nacional no fue solo: las puertas del salón Patricias Mendocinas se abrieron para recibir a los legisladores electos por el mileísmo mendocino.

Se trata de los senadores y diputados provinciales que, tras el 1 de mayo, ocuparán sus bancas. LLA forma parte de la alianza oficialista, pero ya adelantaron que lo hará con un bloque propio en sintonía con el oficialismo.

“Mantuvimos un encuentro con los legisladores electos de La Libertad Avanza, quienes nos acompañarán en el próximo periodo legislativo que comenzará el primero de mayo”, resaltó Cornejo, flanqueado por el dueño del sello libertario en la provincia y por su ministro de Gobierno, Natalio Mema.

Las fotos permitieron dar una señal de coincidencia que se mantiene tras el triunfo del año pasado en los comicios legislativos, cuando LLA y Cambia Mendoza compartieron frente electoral.

“Coincidimos en haber construido una oferta electoral unificada en las últimas elecciones legislativas, pero sobre todo coincidimos en una manera de entender la política, gestionar y gobernar. No se trata de una coincidencia circunstancial ni limitada a una elección, sino de una mirada compartida sobre el rumbo que necesita Mendoza y la Argentina, con orden y previsibilidad”, aseguró el mandatario provincial.

Cornejo remató con que “este vínculo es relevante para la sociedad, expresa la voluntad de trabajar de manera articulada para sostener transformaciones profundas y darle a la sociedad un horizonte de crecimiento constante”, en un gesto que renueva la configuración del nuevo oficialismo en Mendoza a partir de mayo en el parlamento provincial.