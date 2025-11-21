Alfredo Cornejo se reunió con el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina: ¿con qué objetivo?

Este jueves, el gobernador Alfredo Cornejo mantuvo una reunión con el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien lleva pocas semanas en funciones. El encuentro se llevó a cabo en el Palacio Bosch de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y estuvo centrado en las oportunidades que ofrece la provincia en materia de producción, y en la posibilidad de fortalecer la llegada de inversiones norteamericanas a Mendoza. Cabe resaltar que el mandatario mendocino se convirtió en el primer gobernador del país convocado por el diplomático desde su asunción.

Durante el encuentro, Cornejo expuso que la estructura productiva de Mendoza está basada en alimentos, bebidas, energía, petróleo y turismo, y señaló “la importancia de diversificar la economía provincial”.

“Provincias como Mendoza cuentan con capital humano calificado, un entorno institucional estable y un sector privado activo, elementos relevantes para el desarrollo de nuevos proyectos“, detalló el mandatario mendocino.

Además, detalló el potencial de la minería metalífera, en función de las características geográficas y la evolución de la demanda global de minerales. En ese sentido, informó sobre los avances exploratorios de empresas internacionales y el estado del Proyecto San Jorge, mientras que el embajador manifestó su conocimiento sobre la demanda internacional de cobre y su disposición a facilitar vínculos con compañías estadounidenses.

Fue un honor reunirme con el recientemente asumido embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien lleva tres semanas en funciones y tuvo conmigo su primer encuentro con un gobernador argentino.



— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) November 20, 2025

El Gobernador también habló sobre la situación de IMPSA, recientemente adquirida por un fondo estadounidense y reestructurada con acompañamiento del Gobierno nacional: “La empresa está retomando proyectos internacionales y consolidando líneas de trabajo vinculadas a infraestructura energética“.

Cornejo también aprovechó para exponer su evaluación sobre la política nacional y las posibilidades de avanzar en acuerdos legislativos en el marco del Consejo de Mayo, y señaló que “existen condiciones para lograr consensos que permitan continuar con iniciativas orientadas a mejorar la macroeconomía y fortalecer la actividad productiva”.

Por su parte, el embajador Peter Lamelas afirmó que “Mendoza tiene viñedos, energía, minería, y con el nuevo Acuerdo de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y Argentina, las oportunidades de crecimiento nunca han sido tan claras”.

— Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) November 20, 2025

Hacia el final del encuentro, tanto el Cornejo como Lamelas afirmaron la voluntad de ambas partes de sostener una agenda de trabajo que incluya inversiones, energía, minería y desarrollo económico.

Cabe destacar que el Gobernador le realizó una invitación formal al embajador norteamericano para que concurra a la próxima Fiesta Nacional de la Vendimia.