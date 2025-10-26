Alfredo Cornejo rompió la cábala y eligió otro café para desayunar con sus alfiles

Como en cada domingo de elecciones, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, comenzó la jornada compartiendo un café junto a su equipo.

Sin embargo, en esta ocasión, sorprendió al modificar una costumbre de años: no desayunó en el clásico café Sportman de Godoy Cruz, el tradicional punto de encuentro de la dirigencia radical, sino que eligió un nuevo lugar para iniciar el día en Dos Espigas, un bar ubicado en Paso de Los Andes y Carola Lorenzini de la misma comuna.

“Como es tradición en cada domingo de elecciones, comenzamos la jornada compartiendo un café en equipo”, expresó Cornejo en sus redes sociales, acompañado de una foto con su equipo. “Invito a todos los mendocinos a participar ejerciendo nuestro derecho al voto; es la forma más clara de expresar y elegir a quienes nos representan”, agregó tras compartir la mesa con el intendente local Diego Costarelli; el de Guaymallén, Marcos Calvente: Pamela Verasay y Marcela Fernández.

El mandatario provincial subrayó la importancia de la participación ciudadana en los comicios: “Cada voto cuenta, define rumbos, equilibra poderes y fortalece la democracia. Cuando participamos, el sistema mejora; cuando nos desentendemos, otros deciden por nosotros”.

Aunque el cambio de café no pasó desapercibido entre los habituales seguidores del Sportman —símbolo de muchas mañanas electorales de la UCR mendocina—, el espíritu de encuentro y reflexión previo a la votación se mantuvo intacto. Al meeting se sumó el presidente de La Libertad Avanza, en Mendoza, Facundo Correa Llano.

Con su mensaje, Cornejo buscó transmitir una imagen de continuidad en las tradiciones democráticas, pero también de renovación y cercanía con los ciudadanos, en una jornada que se desarrolla con normalidad en toda la provincia.