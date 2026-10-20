Alfredo Cornejo quiere que una conjueza clave en el caso de Marcelo D’Agostino llegue al fuero penal

El gobernador Alfredo Cornejo postuló a María Jimena Pina González y María Paula Furque para cubrir dos vacantes en el Juzgado Penal Colegiado N° 1 de Mendoza. Aunque ambas se desempeñan como conjuezas del tribunal desde mayo de este año, es Pina González quien tiene a su cargo la causa contra el exsubsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino, uno de los expedientes judiciales de mayor repercusión política de los últimos meses.

Los pliegos ingresaron al Senado provincial y deberán atravesar el procedimiento de evaluación, que incluye una audiencia pública antes de que los legisladores voten para aprobar o rechazar las postulaciones.

La nominación de Pina González adquiere particular relevancia por la controversia que rodea su intervención en el caso D’Agostino. El exfuncionario fue denunciado por su expareja por violencia de género y abuso sexual y, hasta el momento, se encuentra imputado por coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de guerra.

La causa estuvo atravesada por recusaciones, inhibiciones y cuestionamientos vinculados a filtraciones de conversaciones privadas entre magistrados. En ese contexto, la querella pidió apartar a Pina González por una presunta falta de imparcialidad relacionada con su postulación a un cargo judicial permanente.

El Tribunal Penal Colegiado rechazó formalmente esos planteos y ratificó a la conjueza al frente del expediente. Sin embargo, según la información difundida, la recusación deberá ser resuelta ahora por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Dos vacantes y dos trayectorias

Una de las vacantes se produjo tras la salida de Eleonora Arenas, quien pasó al Tribunal Penal Colegiado N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial. La otra quedó disponible luego del ascenso de Juan Manuel Pina González, hermano de una de las postulantes, al Tribunal Penal Colegiado N° 2.

Pina González ingresó al Ministerio Público Fiscal en 2013 como ayudante fiscal y trabajó en distintas oficinas hasta que, en 2021, renunció para ejercer la abogacía de manera independiente. Furque, por su parte, comenzó su carrera en el Ministerio Público Fiscal en 2012 como auxiliar administrativa. En 2017 pasó al Juzgado Penal de Menores de Tunuyán, donde se desempeñó como prosecretaria y luego como secretaria. En 2025 asumió como codefensora penal y, en mayo de 2026, fue designada conjueza.

La definición del Senado determinará si ambas acceden a los cargos permanentes, pero el oficialismo tiene los votos y además, la oposición que tanto despotrica de los manejos de Cornejo, después le mete la bolilla. La controversia sobre la intervención de Pina González en el caso D’Agostino sigue pendiente de resolución por parte de la Suprema Corte.