El viernes visito Tunuyán el Senador Alfredo Cornejo. Vino a presentar su tercer candidato en nuestro Departamento, está claro que nada lo convence y solo los utiliza para hablar de su candidatura a gobernador. Habla 40 minutos y después los deja saludar.

Dejó en cada una de sus palabras muchas cosas abiertas, que quiero entenderlas, pero no puedo.

La principal y más preocupante, es el nivel de desconocimiento y de rencor a los Tunuyaninos. Sin sentido, sin motivos y por sobre todas las cosas, sin lógica.

Después de tantos años de una persona que ha sido legislador provincial, ministro provincial, intendente, senador nacional, dos veces diputado nacional, gobernador, presidente provincial de su partido, presidente nacional de su partido y que ahora busca nuevamente ser Gobernador; sin dudas es muy difícil entenderlo.

Quizás los motivos y el sentido son las propias formas de gobernar que caracteriza a su partido, y de eso sabemos todos los vecinos de Tunuyán. Me pregunto, ¿Cuál es el verdadero motivo de tanto enojo para con nuestro pueblo y con quien la misma comunidad eligió para administrar?. ¿Por qué tanta ironía de sus candidatos hablando de datos irreales que no pueden mostrar?.

Nunca podré entender todas estas cosas, como tampoco sus visitas pura y exclusivamente en época electoral.

Pero si hay algo que tengo claro, y nadie me lo va sacar, es el orgullo de despertar todos los días para defender y cuidar a nuestro Tunuyán. No podemos permitir que el radicalismo pueda ganar, porque eso sería retroceder, volver atrás. Sería abandono total de cada barrio, de los distritos y de cada lugar.

Tunuyán es otro departamento. Es el que más creció en los últimos diez años de toda la Provincia. Esto SI es un dato real, aunque algunos no lo quieran aceptar.

Lejos de las excusas de nuestra parte y andar de queja en queja por los rincones, no paramos nunca de trabajar y transformar la vida de nuestra gente.

A nosotros en estos diez años, también nos tocaron momentos duros como en cualquier lugar de la Argentina. También nos tocó la pandemia, los efectos de la guerra, la dura crisis económica, la inflación, los cuatro años tremendos de Macri y Cornejo, con un aislamiento provocado hacia el departamento inimaginable, de hecho no autorizaba en la Nación que se hicieran obras en Tunuyán, palabras hechas por el propio Ministro del interior y Obras Públicas de ese momento Rogelio Frigerio.

A todo esto hay que sumarle los tremendos desafíos que debimos afrontar cuando empezamos a gobernar, producto de lo que dejó un gobierno radical. Deudas millonarias a proveedores que hacían filas todos los días en el edificio municipal, deudas millonarias con IRRIGACIÓN y el COINCE, deudas de créditos en dólares que dejaron de pagar. Ni siquiera un camión para trabajar.

Hasta el retoño del Manzano a punto de secarse por tanta desidia, no hubo ni siquiera una calle para asfaltar y nos encontramos con los distritos que no existían prácticamente, estaban fuera de cualquier mapa municipal.

Quizás mientras escribo logro entender lo que pasa, aunque sin comprender. El gran problema de la UCR es vernos crecer, el gran resentimiento hacia Tunuyán es saber que a su gente no se la puede subestimar.

Y por eso mi elección de quedarme a trabajar acá, mi nombre no le hace falta a ninguna lista, ES UNA ELECCIÓN DE VIDA, de seguir dando todo por Tunuyán. Nuestra lista no necesita de un nombre propio, es un PROYECTO QUE SIGUE, y que siempre va estar del lado de la gente, con empatía, escuchando y abrazando a su Pueblo.

Si quien les habla solo pensará en un cargo o en lo individual, lejos estaría de elegir quedarme acá. Lo mías son convicciones claras y transparentes, tengo la tranquilidad que tenemos en EMIR ANDRAOS el mejor candidato a intendente de la Provincia, no solo porque somos un gran equipo de hace muchos años, sino además por su capacidad de trabajo, inteligencia y preparación que ha tenido para llegar a este momento tan importante para tunuyán, no nos subestimen, estamos acostumbrados a dar pelea, y no hablo de mi persona hablo de un pueblo unido que tiene memoria y sus objetivos claros.

Falta mucho por hacer y la gente sabe que lo vamos a realizar juntos, Somos una REALIDAD, no una promesa, y esa es una tranquilidad para nosotros pero también para nuestra gente.

Junto a Emir vamos a seguir trabajando todos los días, para que Tunuyán no retroceda nunca más.

Acá vamos a estar siempre.

Prof. Martín Aveiro