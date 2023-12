Alfredo Cornejo: “Mi contribución política es trabajar para la gobernabilidad en el primer tiempo”

Después de tomarle juramento a los siete ministros que lo acompañarán en su segunda gestión como gobernador, Alfredo Cornejo, brindó un discurso en la Casa de Gobierno.

“Es nuestra obligación propender a dar certezas, caminos, estrategias como colectivo social y como sociedad. La sociedad mendocina es muy diversa que llena de orgullo por múltiples aspectos de su morfología”, resaltó el gobernador recién asumido al inicio de su alocución.

“Aspiro a interpretar muy bien, sin soberbia y con mucha libertad el sentido de ese apoyo. Hay un mensaje atronador que recorre la Argentina y que en el balotaje mostró una demanda de cambio del modelo económico”, destacó Cornejo.

Por otra parte, el mandatario admitió los temas en los que la Provincia deberá trabajar y mejorar.

“Necesitamos mayor agilidad en los servicios públicos provinciales, armonía con el sector privado, necesitamos mejorar la calidad de la educación en Mendoza. Estamos contentos de las mejoras, pero podemos dar mucho más. Cada vez hay mejores rendimientos de la administración de Justicia. Hay bolsones de improductividad en los servicios de salud, educación, Justicia, vamos a poner liderazgo para mejorar este aspecto”, añadió,

Asimismo, el gobernador añadió: “Requerimos un cambio sustantivo de la macroeconomía, necesitamos que honre el mandato popular de cambio”, destacó en referencia al presidente electo, Javier Milei

“Queremos contribuir a su gobernabilidad en el marco de la plena institucionalidad. Esa gobernabilidad es imprescindible este primer año, porque es un gobierno débil con pocos parlamentarios y con ningún gobernador de su facción política. Lo hacemos, y yo más, convencidos de que Argentina debe dejar de enredarse sola y generar un progreso económico y social que la mayoría de los argentinos merecen”, explicó ante los presentes.

“Mi contribución política es trabajar para la gobernabilidad en el primer tiempo. Lo vamos a hacer defendiendo los intereses provinciales. Podemos sacar provecho de esa mejoría económica y creemos que rendirá el esfuerzo hecho hasta aquí para mejorar los servicios estatales”.

“Queremos contribuir a crear un mejor clima de negocios. Valores como el mérito, a los que trabajan crean un buen clima de negocios. Procedimientos judiciales ágiles en materia laboral y civil crean un buen clima de negocios. Sancionar las estafas en materia judicial y bajar el número alarmante de estafas contribuye a mejorar el clima de negocios”, añadió.

Además, destacó que eligió a sus funcionarios por el currículum y su experiencia, a pesar de que muchos son jóvenes.

“Leo el mandato popular y leo a la sociedad y la interpreto. Quiero honrar esa representación. Me hace feliz el servicio público y no le paso factura a nadie de las cosas que he postergado por dedicar buena parte de mi vida a esto. Me angustio por los errores y cuando no salen las cosas, me angustio con la desazón social, con el malestar social”, concluyó.