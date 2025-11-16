Alfredo Cornejo mantuvo una serie de reuniones destinadas a impulsar la minería sostenible en Mendoza

En el marco del Mendoza Finance Day & TSX Roadshow, el gobernador Alfredo Cornejo encabezó en la Bolsa de Comercio de Mendoza una extensa agenda de reuniones con representantes del sector minero y financiero internacional. “La provincia de Mendoza está tratando de desarrollar una actividad económica más que no habíamos hecho con anterioridad, como es la minería metalífera, aprovechando la oportunidad que nos da la amplia demanda de cobre que hay en el mundo“, sostuvo Cornejo.

En ese sentido, el Gobernador aseguró que “si hacemos minería, vamos a poder levantar nuestro promedio salarial y agregar una actividad económica más a la de Mendoza“.

Tras una primera reunión con Adam Creighton, periodista australiano y corresponsal de The Australian -con quien abordó la visión de Mendoza con respecto a los minerales críticos-, el Cornejo mantuvo un encuentro con Justin Kates, socio gerente del estudio canadiense DuMoulin Black, quien analizó los requisitos regulatorios de los listados bursátiles de Canadá y las oportunidades para que proyectos mendocinos accedan a capital internacional. En ese sentido, el mandatario provincial dijo que “muchos fondos de inversión internacional están poniendo el foco en Argentina y en Mendoza, en sus proyectos, y quieren saber cómo son, qué seguridad jurídica damos y cuánto apoyo tenemos para desarrollar cada uno de ello”.

Cabe destacar que el Gobernador también estuvo con el equipo de DuMoulin Black para profundizar sobre instrumentos de financiamiento aplicados a empresas de recursos naturales.

La siguiente actividad en la agenda de Cornejo fue una reunión con Richard Dunham, de Capitala Group, donde analizaron alternativas de financiamiento flexible para proyectos mineros en etapas tempranas.

Más tarde fue el turno del encuentro con autoridades de la Plataforma Argentina de Compra Anticipada de Minerales Críticos, impulsada por Open Mineral. Los representantes presentaron un modelo de inversión anticipada desarrollado junto a instituciones financieras de Estados Unidos y un fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos.

Mesa de Gobernadores del Cobre

Dentro de su cargada agenda, Cornejo también expuso en la Mesa de Gobernadores del Cobre junto a sus pares de San Juan, Catamarca y Jujuy.

Durante la jornada, se habló sobre el desarrollo de minerales críticos en la región andina, y se avanzó en pactar prioridades para acelerar inversiones.

Además, se consolidó el Puente Andino, una iniciativa firmada por instituciones financieras y organismos internacionales para fortalecer la integración en mercados globales de capital aplicados a minería y energía.