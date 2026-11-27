La interna del oficialismo mendocino sumó un nuevo capítulo este viernes. El gobernador Alfredo Cornejo lanzó un contundente mensaje al sector que responde al diputado nacional Luis Petri, luego de las diferencias que demoraron el tratamiento del Presupuesto 2027 en la Legislatura provincial.

Si bien el acuerdo alcanzado entre ambos sectores permitió avanzar con la media sanción de la pauta de gastos, las diferencias políticas quedaron expuestas y comienzan a adquirir mayor relevancia de cara a las elecciones de 2027.

En declaraciones a Radio Nihuil, Cornejo recordó que los legisladores alineados con Petri llegaron a sus bancas como parte de una alianza electoral y que, por lo tanto, existe un compromiso con el programa de gobierno respaldado por los mendocinos en las elecciones de 2025.

“No se puede estar a ambos lados del mostrador”, advirtió el mandatario, quien sostuvo que aquellos dirigentes del oficialismo que pretendan convertirse en oposición deberán explicitar su posicionamiento.

Cornejo relativizó las exigencias del petrismo

El gobernador restó importancia a las modificaciones introducidas en el Presupuesto 2027 tras las negociaciones con el sector de Petri y aseguró que no alteraron los objetivos centrales del proyecto.

La principal discusión estuvo vinculada con la autorización de endeudamiento por US$320 millones, destinados a financiar programas de reconversión productiva y obras de infraestructura eléctrica.

Asimismo, defendió la política fiscal de su administración y cuestionó los planteos que apuntan a acelerar la reducción de impuestos provinciales sin establecer mecanismos alternativos para garantizar el financiamiento de los servicios públicos.

En paralelo, el mandatario ratificó su alianza con el presidente Javier Milei y reivindicó el acompañamiento de Mendoza a las reformas impulsadas por la Casa Rosada, pese a reconocer sus consecuencias económicas en el corto plazo.

La tensión política y la carrera por la Gobernación en 2027

Las declaraciones de Cornejo se producen en momentos en que comienza a tomar forma la disputa por la sucesión provincial y cuando todavía no está definido el alcance de la alianza electoral entre el radicalismo y La Libertad Avanza en Mendoza.

Mientras Petri se posiciona como uno de los principales referentes libertarios de la provincia, el cornejismo ya cuenta con cuatro dirigentes que manifestaron sus aspiraciones a la Gobernación: Ulpiano Suarez, Tadeo García Zalazar, Natalio Mema y Raúl Rufeil.

Sobre la reciente postulación del intendente de San Martín, Cornejo destacó sus antecedentes de gestión, aunque evitó pronunciarse a favor de alguno de los aspirantes.

En cambio, ratificó que su sector deberá confluir en una única candidatura, respaldada por el conjunto de los dirigentes.

Así, superada la discusión presupuestaria en Diputados, el interrogante que permanece abierto es hasta dónde podrán convivir cornejistas y petristas dentro de una misma estructura oficialista mientras disputan espacios de poder con miras a 2027.