Alfredo Cornejo inauguró un laboratorio de cannabis para controlar la producción y analizar muestras

El Gobierno puso en marcha un laboratorio especializado en cannabis medicinal y cáñamo industrial que permitirá analizar la composición de los productos, verificar su calidad y reforzar la fiscalización de los proyectos productivos que funcionan bajo el régimen provincial.

El establecimiento está ubicado en el predio de la Universidad Nacional de Cuyo, en el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (IHEM-Conicet), y fue desarrollado mediante un trabajo conjunto entre ese organismo, el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) y el Gobierno provincial.

Uno de los principales aportes será la posibilidad de realizar en Mendoza análisis que anteriormente requerían trasladar muestras a otras provincias. El equipamiento permite procesar hasta 200 muestras simultáneamente, con procedimientos de aproximadamente 15 minutos, según explicó el ministro de Gobierno, Natalio Mema.

El laboratorio cuenta con tecnología de cromatografía líquida de alta performance, que permite identificar y cuantificar cannabinoides en flores, aceites, extractos, resinas, cremas y formulaciones farmacéuticas. Entre sus aplicaciones está la medición de los niveles de THC y CBD, dos de los principales componentes del cannabis.

Los análisis también podrán utilizarse para verificar la composición declarada por los productores y brindar información a profesionales de la salud y pacientes sobre los productos elaborados. El espacio es, según sus responsables, el único de la provincia dedicado exclusivamente a determinaciones vinculadas con cannabis.

La infraestructura tendrá además una función comercial: estará disponible para productores y organizaciones que necesiten analizar sus muestras. El objetivo es fortalecer la trazabilidad de la actividad y brindar mayor respaldo técnico a quienes desarrollan proyectos dentro del marco regulatorio.

El laboratorio trabaja actualmente con perfiles de 16 cannabinoides y análisis de rutina concentrados en cinco componentes. También se instaló un equipo de cromatografía acoplado a espectrometría de masas que, una vez completada la capacitación del personal y la puesta a punto de los métodos, permitirá avanzar en la detección de plaguicidas en concentraciones muy bajas.

La apertura se suma al sistema provincial de registro y fiscalización, que incluye inspecciones de establecimientos, verificación de cultivos, seguimiento del material vegetal y controles sobre las condiciones declaradas por cada proyecto.