Alfredo Cornejo habló sobre la posibilidad de reformar la Constitución provincial: ¿qué dijo?

Tras el triunfo aplastante de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en las elecciones del domingo, quien quedó en una posición inmejorable fue el gobernador Alfredo Cornejo. Es que con los resultados obtenidos, el oficialismo quedó muy cerca de los dos tercios propios en la Legislatura provincial, una cifra clave para avanzar en una eventual reforma constitucional.

A partir del 1º de mayo de 2026, cuando asuman los nuevos legisladores, la alianza Cambia Mendoza–La Libertad Avanza y sus bloques aliados contará con 31 diputados y 24 senadores propios.

Este lunes, Alfredo Cornejo expresó que el escenario “es propicio para reimpulsar el debate”, aunque aclaró que aún no tomó una decisión al respecto. “A la Constitución provincial hay que modificarla, porque tiene cosas que están algunas en desuso”, señaló. Entre los posibles cambios mencionó la autonomía plena de los municipios, la eliminación de las elecciones de medio término y la reelección del gobernador.

De todos modos, el mandatario relativizó la urgencia de encarar esa discusión y puso paños fríos al tema: “No veo que los problemas que tiene Mendoza -de su economía, de la falta de estabilidad macro, de pobreza o de inseguridad- tengan que ver con la Constitución“, explicó.

Además, el Gobernador recordó que durante su anterior gestión -y la de Rodolfo Suárez– intentó impulsar una reforma de la Constitución de Mendoza, aunque sus intentos fueron infructuosos.

“Me pregunto si, en medio de una reforma económica como la que está sufriendo la Argentina, estamos para reformas constitucionales que no van a cambiar del día a la noche nada del metro cuadrado de los mendocinos. Tengo mis reservas de encarar ese proceso”, concluyó.