Alfredo Cornejo habló del posible descenso de Godoy Cruz y fulminó a la dirigencia de la AFA

Godoy Cruz atraviesa sus horas más oscuras en muchos años. Con la posibilidad de descender más latente que nunca, todo el pueblo tombino está al pendiente de de la actualidad del Expreso. Y el gobernador Alfredo Cornejo no es ajeno.

Es que el mandatario mendocino es un hincha confeso del Bodeguero, y como cada tombino sufre la realidad que hoy le toca vivir a Godoy Cruz.

Durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, el Gobernador fue consultado por la actualidad del club del que es aficionado, y Cornejo no se guardó nada.

Por un lado, el mandatario provincial destacó a la dirigencia del Expreso, de quienes dijo que son “un lujo de administración“. En ese sentido, el Gobernador resaltó: “Después de 20 años de mantenerse en Primera División, están jugando en el Gambarte, que es lo que más pedía el hincha. Pero lo más relevante es que Godoy Cruz tiene hoy un capital humano de divisiones inferiores, tiene un centro de entrenamiento en la ruta 60, en Maipú, que es la envidia de la mayoría de los equipos de AFA“.

Tras resaltar el crecimiento del club, Cornejo tomó aire y fulminó a la dirigencia de la AFA, de la que dijo que “es lo más representativo de la Argentina chanta“, y los acusó de “cambiar los descensos” durante las competencias. El mandatario provincial expuso que si no se hubiera modificado la metodología de los descensos “Godoy Cruz no estaría en posición de descenso hoy“. En ese momento, Cornejo comparó al Tomba con una Pyme ordenada que busca crecer, pero que las condiciones macroeconómicas atentan contra ello pese a hacer las cosas bien.

Sin embargo, la crítica de Cornejo hacia la conducción de Claudio Chiqui Tapia no se detuvo ahí: “Es una dirigencia futbolística que se cuelga las ‘cucardas’ ajenas, se cuelga la ‘cucarda’ de salir campeones del mundo con la Selección nacional. Y la verdad es que son todos jugadores super profesionales que están en ligas de primer nivel que no cambian las reglas del juego. No es por los dirigentes de AFA que salimos campeones del mundo, fue por los jugadores“.

Finalmente, con una sonrisa dibujada en su rostro, el Gobernador -en una expresión que denota una mezcla de deseo con confianza- sentenció: “Creo que Godoy Cruz no se va a ir al descenso“.